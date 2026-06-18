아델, 코스닥 기술성 평가 통과

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 퇴행성 뇌질환 신약 개발 기업 아델이 코스닥 시장 기술특례상장을 위한 기술성 평가를 통과했다고 18일에 밝혔다.

아델은 한국거래소가 지정한 전문 평가기관 두 곳으로부터 각각 A, BBB 등급을 획득해 상장 기준 요건을 충족했으며, 올해 기업공개(IPO) 절차를 본격적으로 추진할 계획이다. 상장 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 공동으로 맡았으며, 조만간 한국거래소에 상장예비심사를 신청할 예정이다.

회사에 따르면 2016년 울산대학교 의과대학 서울아산병원에서 스핀오프해 설립된 아델은 알츠하이머병을 비롯한 퇴행성 신경질환 치료제 개발에 집중해온 바이오 기업이다. 퇴행성 뇌질환 영역에서 질환 특이적 병리 타겟에 대한 선택성을 극대화하는 신약 개발 전략을 바탕으로 정상적인 단백질에 대한 영향을 최소화하고 치료 효율을 확보할 수 있는 파이프라인을 구축하고 있다.

아델 로고. [사진=아델]

주요 파이프라인인 'ADEL-Y01'은 알츠하이머병의 핵심 병인인 타우(Tau) 단백질을 표적하는 항체치료제다. 아델은 타우 단백질의 신경섬유다발 형성 핵심 영역인 아세틸화 라이신 280번 아미노산(acK280)을 표적함으로써 개발 난도가 높은 이 영역의 한계를 극복하는 전략을 취하고 있다.

ADEL-Y01은 2023년 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상시험계획(IND) 승인을 받아 임상 1a상을 마쳤으며, 지난해 12월 글로벌 제약사 사노피에 선급금 8000만달러를 포함해 총 규모 10억4000만달러(약 1350억원)로 기술이전했다. 현재 ADEL-Y01은 'SAR449548'이라는 물질명으로 사노피 주관의 글로벌 후속 임상이 진행될 예정이며, 아델은 이 기술수출 성과를 인정받아 올해 2월 제27회 대한민국신약개발상 기술수출상을 수상했다.

아델은 ADEL-Y01의 개발 성공 모델을 바탕으로 후속 파이프라인 연구도 전개하고 있다. 알츠하이머병의 주요 유전적 위험 인자인 'ApoE4' 동형체를 표적하는 항체 치료제인 'ADEL-Y04'와 노화-면역 축을 겨냥한 MHC-I 미결합 베타2-마이크로글로불린을 겨냥한 'ADEL-Y03'이 대표적이다.

최근에는 후속 파이프라인 확장과 원천 기술 고도화를 위해 정부 연구개발(R&D) 과제를 수주하고 있다. 올해 4월 중소벤처기업부의 'TIPS 연구개발 딥테크트랙' 과제에 선정되어 3년간 총 15억원의 연구비를 지원받아 차세대 뇌전달 기술 플랫폼 구축에 착수했으며, 보건복지부 주관의 '치매의료기술연구개발사업'을 통해 3년간 총 22억원 규모의 정부 지원금을 추가로 확보했다.

아델은 상장 전 지분투자(Pre-IPO) 라운드에서 삼성증권과 미래에셋증권 및 국내 주요 자산운용사와 벤처캐피탈 등으로부터 총 490억원 규모의 투자금을 유치했다.

윤승용 아델 대표이사는 "이번 기술성 평가 통과는 당사의 질환 특이적 병리 타겟 발굴 기술과 주요 파이프라인의 미래 가치를 공식적으로 인정받은 결과"라며 "제반 상장 절차를 차질 없이 이행해 코스닥 시장 진입을 완수하고, 확보되는 재원을 통해 후속 파이프라인 개발과 추가 글로벌 파트너링에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com