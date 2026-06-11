아델, 정부 R&D 과제 연속 수주

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중소벤처기업부·보건복지부 과제 선정…총 37억원 연구비 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 퇴행성 뇌질환 신약 개발 바이오 기업 아델이 정부 연구개발 과제를 잇달아 수주하며 차세대 치매 치료제 파이프라인 개발에 속도를 내고 있다.

11일 아델은 올해 초 중소벤처기업부의 'TIPS 연구개발 딥테크트랙' 과제에 선정된 데 이어, 보건복지부 '치매의료기술연구개발사업'의 신규 과제 수행기관으로도 최종 선정됐다고 밝혔다.

회사에 따르면 4월 선정된 중소벤처기업부 과제를 통해 3년간 총 15억원 규모의 연구비를 지원받아 약물을 뇌 내로 효율적으로 전달하기 위한 '차세대 뇌전달 기술 플랫폼' 구축을 추진 중이다. 현재 세포 및 동물 모델을 활용해 약물의 뇌 전달 효율을 검증하는 초기 단계를 진행하고 있다.

아델 로고. [사진=아델]

보건복지부 과제는 한국보건산업진흥원이 주관하는 사업으로, 아델은 주관연구기관으로서 올해부터 3년간 총 22억원 규모의 연구비를 지원받아 ApoE4 표적 항체 치료제 'ADEL-Y04'의 비임상 단계 개발을 수행한다. ApoE4는 알츠하이머병 환자의 약 65%에서 발견되는 유전적 위험 인자로, 뇌 내 독성을 유발해 인지기능 저하를 가속화하는 핵심 병인 물질이다.

ADEL-Y04는 지난해 말 글로벌 제약사 사노피로 기술 이전된 아델의 기존 핵심 파이프라인 'ADEL-Y01'의 후속 파이프라인으로 개발 중인 물질이다. 이미 동물 실험을 통해 독성 억제 및 인지기능 개선 효능을 입증했으며, 인간 투여 제형을 위한 고도화 작업도 마친 상태다. 아델은 이번 과제를 통해 약물의 안전성과 유효성을 최종 검증하고 임상 1상 진입을 위한 데이터를 확보할 계획이다.

윤승용 아델 대표이사는 "TIPS 딥테크 과제에 이어 치매의료기술연구개발사업 과제의 수행기관으로 선정된 것은 당사의 ApoE4 특이적 신약 개발 전략과 차세대 뇌전달 기술 플랫폼 연구의 타당성을 인정받은 결과"라며 "정부의 R&D 지원을 바탕으로 비임상 개발과 플랫폼 고도화 연구를 계획대로 완수하겠다"고 말했다.

한편 아델은 현재 삼성증권과 미래에셋증권을 대표주관사로 선정하고 기술성특례상장을 위한 기술성 평가를 진행 중이다.

nylee54@newspim.com