[베트남 증시] 관망세 지속 속 상승...배당 계획 중인 빈그룹株가 '하드캐리'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

VN 지수(호찌민증권거래소) 1830.47(+24.27, +1.34%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 336.16(+5.96, +1.8%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 18일 베트남 증시는 상승했다. 간밤 미국 연방준비제도(연준)의 금리 동결 결정이 나온 가운데에서도 빈그룹 종목 등 일부 대형주가 시장 상승을 주도했다.

호찌민 VN지수는 1.34% 상승한 1830.47포인트, 하노이 HNX지수는 1.8% 오른 336.16포인트로 거래를 마쳤다.

연준은 17일(현지 시간) 신임 케빈 워시 의장 체제하에 열린 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 동결하기로 결정했다. 또한, 연내 금리 인상을 아무도 예상하지 않았던 지난 3월 회의와 달리 이번 회의에서는 절반의 위원이 연내 1회 이상의 인상 가능성을 점쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 금리 인하 기대 속에 발탁된 워시 의장의 첫 FOMC 회의에서 매파적 정책 경로로의 변화 조짐이 분명해졌다는 평가가 나온다.

미국의 금리 인상은 신흥국의 자본 유출 압박을 가중시키고, 아시아 각국 중앙은행들의 긴축 기조를 장기화하는 기폭제가 될 수 있다.

오후 거래에서 유동성이 둔화하면서 시장 거래액은 18조 9000억 동(약 1조 1075억 원)을 기록했다. 호찌민 거래소의 경우 거래액이 전일 대비 19% 감소한 17조 3000억 동에 그쳤다.

외국인 투자자의 지속적인 매도세가 시장에 부담을 주고 있다. 외국인 투자자들은 이날 약 1조 9000억 동의 순매도를 나타냈다.

은행, 증권, 부동산, 소매, 기술 등 주요 섹터 모두 하락 압력을 받았다. VJC(VietJet Air), STB(Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank), TPB(Tien Phong Bank), HPG(Hoa Phat Group), CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade) 등 각 섹터별 대형주가 큰 폭으로 하락했다.

다만, 빈그룹 계열 종목이 상승하며 시장을 지지했다. VIC(Vingroup Joint Stock Company), VRE(Vincom Retail Joint Stock Company), VHM(Vinhomes) 모두 7% 가까이 급등하면서 지수를 밀어올렸다. VPL도 2% 가까이 올랐다.

빈그룹 계열 4개 종목의 강세만으로 VN지수가 33포인트 이상 상승할 수 있었다며, 이들 종목을 제외하면 VN지수는 하락한 셈이라고 현지 매체들은 지적했다.

주식시장 분석 전문가인 한우하우는 "이날의 시장 움직임은 매우 큰 괴리를 보였다"며 "지수는 자금 흐름의 상황을 제대로 반영하지 못했다"고 지적했다.

그는 "VN지수는 상승했지만 대부분의 종목은 하락했다. 이는 일부 초대형 시가총액 종목에 지나치게 의존하고 있음을 보여준다"며 "투자자들은 종합 지수만 볼 것이 아니라 상승세의 질적 측면도 면밀히 살펴봐야 한다"고 말했다.

하노이 소재 한 증권사의 투자컨설팅 사업 개발 책임자인 호앙 쑤언 치엔은 "현재 자본 유입이 광범위하게 확산되지 않고 있다"며 "낮은 유동성은 시장의 관망세를 반영한다"고 평가했다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 18일 추이

한편, 빈그룹 종목의 상승세는 이들 기업이 대규모 배당금 지급을 준비 중인 가운데 나타난 것이다.

VHM 이사회는 2025년도 배당금을 현금으로 지급하는 방안을 승인했다. 주당 6000동의 배당금을 지급하기 위해 총 24조 6450억 동을 지출한다는 계획이다.

VHM의 최대 주주로 약 72%의 지분을 직접 소유하고 있는 빈그룹은 18조 동 규모의 배당금을 받을 것으로 예상된다.

VHM은 또한 1:1 비율의 주식 배당 계획도 갖고 있다. 2025년 말까지 누적된 미배당 세후 이익을 재원으로 41억 주 이상의 추가 주식을 발행할 예정이며, 이에 따라 VHM의 법정자본금은 기존의 두 배인 80조 동 이상으로 대폭 늘어날 전망이다.

약 23억 주의 발행 주를 보유한 VRE도 2025년도 배당금 지급을 위해 약 2조 3000억 동을 지출할 것으로 예상된다.

VHM과 VRE 두 기업만 약 27조 동에 달하는 현금 배당을 앞두고 있는 셈이다.

hongwoori84@newspim.com