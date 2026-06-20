복지부·전공의 단체, 부산서 회동…'지역 의료 소생' 건의안 전격 도출

건의안, 혁신위에 전달…시민패널 공론화 활용

이형훈 차관 "정부 정책에 충실히 반영할 것"

한성존 회장 "지역 주민 불편에 귀 기울여야"

주병욱 회장 "정부·전공의 간 신뢰 회복 계기"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 대한전공의협의회(대전협)와 만나 지역 의료를 살리기 위한 상생 방안을 함께 모색한다.

보건복지부와 의료혁신위원회(의료혁신위)는 20일 오후 2시 부산광역시 파란시티병원에서 대전협과 공동으로 '지역 의료 혁신을 위한 토론회'를 열었다.

[사진=뉴스핌DB]

복지부는 그동안 의료 접근성이 취약한 지역을 찾아가 현장의 실제 의료 이용 현황을 청취하고 이를 의료혁신위에서 추진 중인 논의안에 적극 반영했다. 여섯 번째 지역 순회 행선지인 부산시는 노령인구가 많은 농어촌 지역의 일차의료 문제부터 대형 병원 선호 현상으로 인한 지역 내 종합병원의 경영난 등 복합적인 지역 의료 현실에 놓여 있다.

참여자들은 토론을 통해 지역 의료 현안을 해결할 상생 방안을 모색했다. 도출된 결과물은 '공동 건의안' 형태로 작성돼 복지부와 의료혁신위에 전달된다. 이날 지역 주민과 전공의가 마련한 상생 공동 건의안은 의료혁신위에서 진행하는 의료혁신 시민패널 공론화의 기초 자료로 활용될 예정이다.

의료혁신 시민패널은 의료혁신위가 정책의 완성도와 실행력을 높이기 위해 구성한 300인의 시민 대표단이다. 그 첫 번째 공론화 토의는 '지역·필수의료 소생을 위한 공론화'를 주제로 오는 7월 4일부터 5일까지 1박 2일 일정으로 일산 킨텍스에서 개최된다.

이형훈 복지부 차관은 "이번 토론회는 미래 우리나라 의료를 책임질 전공의들이 의료 혁신을 위한 공론의 장에 직접 참여해 주민과 소통하고 신뢰 회복과 상생을 모색한 점에서 의의가 크다"며 "오늘 토론회에서 나온 건의안들이 향후 의료 혁신 논의와 정부 정책에 충실히 잘 반영될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

한성존 대한전공의협의회 회장은 "지역 의료의 붕괴를 막기 위해서는 현장에서 생명을 지키며 지역 의료의 미래를 책임질 젊은 의사들의 입장을 이해하고 동시에 지역 주민들의 불편에 귀를 기울여야 한다"고 강조했다.

주병욱 대전협 부산·울산·경남 지역협의회 회장은 "미래 의료 현장을 책임질 젊은 의사의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 이번 토론회가 단순한 일회성 행사에 그치지 않아야 한다"며 "정부와 전공의 간 신뢰를 회복하고 젊은 의사들이 지역과 상생하며 발전하는 관계로 나아가는 계기가 되길 기대한다"고 했다.

sdk1991@newspim.com