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이화영 위증 유죄에 국힘·한동훈 총공세…"조작 프레임 무너졌다"

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  • 이화영 전 부지사가 20일 위증 혐의로 징역 4개월을 선고받았다
  • 국민의힘과 한동훈은 연어 술파티 의혹이 무너졌다며 공세했다
  • 법원은 위증만 유죄로 보고 나머지 혐의는 무죄·공소기각했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민의힘 "거짓 의혹 실체 드러나"
한동훈도 가세 "무고의 굿판 끝나"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 1심에서 징역 4개월을 선고받자 야권이 일제히 공세에 나섰다. 국민의힘과 한동훈 무소속 의원은 '연어 술파티' 의혹을 앞세운 민주당의 조작 수사 프레임이 이번 판결로 힘을 잃었다고 주장했다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 20일 논평에서 "검찰청사 내 연어 술파티 의혹의 실체가 드러났다"며 "거대 여당과 이 대통령의 '조작 수사' 프레임은 결국 대국민 사기극이었음이 명백해졌다"고 밝혔다.

이화영 전 경기도 평화부지사가 지난 4월 14일 서울 여의도 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회에서 열린 청문회에 출석해 질의를 듣고 있다. [뉴스핌DB]

박 수석대변인은 이 전 부지사의 주장이 쌍방울 대북송금 사건 전체를 검찰의 조작 수사로 몰아가기 위한 핵심 근거로 활용됐다고 비판했다. 이어 민주당이 해당 의혹을 토대로 국회 청문회와 국정조사를 추진하고, 수사 검사 탄핵과 공소 취소 특검까지 밀어붙였다고 지적했다.

그는 "공당 전체가 범죄자의 거짓말에 편승해 국가 형사사법 시스템을 마비시키고 국민을 기만하는 데 앞장선 셈"이라며 "이 대통령과 민주당은 범죄 세탁을 당장 중단하라"고 했다.

국민의힘 내 '이재명 대통령 재판취소 저지 특별위원회' 위원장인 주진우 의원도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이재명 공소 취소의 한 줌 근거조차 무너졌다"며 법무부와 검찰을 향해 박상용 검사 징계 시도를 철회하라고 촉구했다. 이 대통령에게도 공소 취소 시도를 중단하고 사과해야 한다고 적었다.

김장겸 국민의힘 의원은 SNS에서 이번 판결 이후 민주당의 후속 대응을 거론하며 국민참여재판 제도 개편 가능성을 언급했다.

한동훈 무소속 의원도 페이스북을 통해 "이재명 민주당 정권 전부가 달려들었던 '무고의 굿판'이 끝났다"며 "무고의 굿판을 벌인 사람들에게 책임을 물어야 한다"고 전했다.

한 의원은 "그동안 저를 증인으로 부르지도 못한 국정조사와 공소취소 특검 추진까지 있었지만, 어느 것도 쌍방울이 북한에 준 돈이 '이재명 방북 대가'라는 단순한 진실을 덮지 못했다"고 주장했다.

이어 이 대통령을 향해 "법원은 '연어 술판' 같은 것은 없었다고 했다"며 "권력으로 자기 재판을 없애려 한다면 민주주의의 적에 대한 결말은 탄핵과 파국뿐"이라고 했다. 그는 "그 길에 부역하는 사람들도 끝까지 책임지게 될 것"이라고 덧붙였다.

앞서 수원지법 형사11부는 이날 국민참여재판 선고 공판에서 이 전 부지사의 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 인정해 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단했고 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의는 공소기각했다.

이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에서 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의로 기소됐다. 재판부는 관련자 진술이 대체로 서로 맞아떨어지는 반면 이 전 부지사의 진술은 신빙성이 부족하다고 보고 유죄로 판단했다.

chulsoofriend@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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