전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.20 (토)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

이번주 국내 주요 금융일정(6.22~6.26)

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 금융위·금감원·한은이 21일~26일 청년적금·자본시장·금융안정 일정을 진행했다
  • 청년미래적금 출시와 새출발기금 보완, 불법대부·보험사기 등 소비자 보호 대책을 발표한다
  • 한국은행은 금융안정보고서와 경기·심리·금리·예금 등 주요 통계를 순차적으로 공개한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
왼쪽부터 이찬진 금감원장, 구 부총리,신현송 한국은행 총재, 이억원 금감위원장.[사진=뉴스핌DB]

6월 21일(일요일)
금융위원회, 청년미래적금 출시 안내(12시)
금융위원회, 금융규제 샌드박스 제도개선 발표행사주재(12시)
금융감독원, 대형 여전사·저축은행 책무구조도 시범운영 결과 및 향후 계획(12시)
금융감독원, 2026년 재무제표에 대한 중점심사 회계이슈 사전예고(12시)
금융감독원, 보험금 심사기준 변경 사실을 사전에 안내하여 소비자 피해와 분쟁을 예방하겠습니다.(12시)
금융감독원, 금융규제 샌드박스 제도개선 발표행사 주재(12시)

6월 22일(월요일)
이억원 금융위원장, 청년미래적금 출시 기념행사(8시40분)
금융위원회, 청년미래적금 출시 행사 개최(8시40분)
금융위원회, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석(6시)
이찬진 금융감독원장, 출입기자단 간담회(10시)
금융감독원, 2026년 1분기 자산운용사 영업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 금융감독원은 지자체 등록 대부업 관리·감독 강화를 위해 '26년 상반기 「전국 지자체 대부업 담당자 설명회」를 개최합니다.(14시)

6월 23일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
이억원 금융위원장, 모태펀드 후속투자 관련 금융위-중기부 간담회(14시30분)
권대영 금융위 부위원장, 자본시장 인프라 혁신 TF (10시)
금융위원회, 자본시장 인프라 혁신 TF Kick-off 회의 개최(10시)
금융위원회, 금융위-중기부, 모태펀드-국민성장펀드 이어달리기 체계 구축(14시30분)
금융위원회, 자기주식 공시 강화 등을 위한 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 「2026년 상반기 보험회사 내부통제 워크숍」개최(14시20분)
금융감독원, 자기주식 공시 강화 등을 위한 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
금융감독원, 비상장주식 투자해준다더니 내돈은 어디로? 금융회사라고 해도 일단 의심하세요(12시)
금융감독원, 고의 교통사고 보험사기 근절을 위한 대국민 교육 및 집중 홍보를 실시합니다. (12시)
한국은행, 2026년 6월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 1/4분기 기업경영분석 결과(12시)

6월 24일(수요일)
이억원 금융위원장, 디캠프 스타트업-금융기관 시상(11시30분)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 디캠프 스타트업-금융기관 우수협업사례 시상(11시30분)
금융위원회, 미신고 가상자산사업자 이용 주의사항 안내(12시)
이찬진 금융감독원장, 회계 심사·감리제도 개선방향에 관한 연구 세미나(9시30분)
금융감독원, '25년말 금융복합기업집단 자본적정성 비율(6시)
금융감독원, FSS 어린이 금융스쿨」 7기 참가자를 모집합니다.(6시)
금융감독원, 회계투명성 제고 및 자본시장 건전화를 위한 「회계 심사&#8231;감리제도 개선방향에 관한 연구 세미나」 개최(9시30분)금융감독원, 전산사고 예방 및 금융소비자 보호 강화를 위한 빅테크 계열 전자금융업자 CIO 간담회 개최(10시)
금융감독원, 시장 변동성 확대에 따른 증권사 리스크관리 강화 및 투자자 보호를 위한 간담회 개최(10시)
금융감독원, 금융소비자 보호 및 실손보험금 누수 방지를 위한 체외충격파 치료 분쟁조정기준 마련(배포시)
금융감독원, 은행·중소금융권의 자유적금 관련 제도를 개선하여 온라인 물품거래 사기로부터 소비자를 보호하겠습니다(12시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)
한국은행, 한국은행 '금융안정보고서' (2026년 6월)(12시)
신현송 한국은행 총재,'연차총회 및 ECB 중앙은행 포럼(신트라 포럼)' 참석(12시)

6월 25일(목요일)
금융위원회, 새출발기금 지원체계를 보완하여 필요한 분들께 채무조정 혜택이 더욱 집중되도록 하겠습니다.(16시)
금융위원회, 국민성장펀드, 6월 기금운용심의회 개최 및 승인결과(배포시)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자보호자문위원회(14시)
금융감독원, 명칭이 무엇이든 모두 이자, 고금리 변종 사채를 뿌리 뽑겠습니다. - 불법 차량담보대출 실태 및 소비자 유의사항(6시)
신현송 한국은행 총재, BIS 연례컨퍼런스, 이사회 및 연차총회(바젤), ECB포럼(포르투갈)
한국은행, 2026년 6월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(12시)
한국은행, 2025년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)(12시)
한국은행, (보도참고) 2026년 7월 통화안정증권 발행계획(17시)

6월 26일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, 2026년 5월 외국인 증권투자 동향(6시)
신현송 한국은행 총재, BIS 연례컨퍼런스, 이사회 및 연차총회(바젤), ECB포럼(포르투갈)
한국은행, 2026년 5월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2026년 5월중 거주자외화예금 동향(12시)

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
멀티히트 친 이정후 타율 0.328 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 멀티 히트를 쳐 메이저리그 전체 타격 선두 자리를 맹추격했다. 이정후는 20일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와의 방문 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점 1도루로 활약했다. 시즌 25번째 멀티 히트를 기록한 이정후는 시즌 타율을 0.328로 끌어올렸다. 반면 타격 1위인 마이애미의 오토 로페스는 이날 4타수 1안타에 그치며 타율이 0.334로 하락했다. 메이저리그 전체 타격 2위인 이정후는 로페스를 6리 차 턱밑까지 추격했다. 이정후는 1회초 2사 1, 2루 기회에서 삼진으로 물러났다. 볼카운트 2볼-2스트라이크에서 바깥쪽 슬라이더를 잘 골라내 최초 볼 판정을 받았으나 마이애미 포수의 자동투구판정시스템(ABS) 챌린지 결과 스트라이크 존에 걸친 것으로 번복됐다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026.06.20 psoq1337@newspim.com 3회초 2사 1루에서는 좌완 존 킹의 싱커를 받아쳐 깔끔한 중전 안타를 만들었다. 출루 직후에는 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 4번째 도루까지 성공시켰다. 하이라이트는 세 번째 타석이었다. 라파엘 데버스의 솔로 홈런으로 2-2 동점이 된 6회초 이정후는 마이애미 우완 강속구 투수 마이클 피터슨의 5구째 시속 157.4㎞짜리 패스트볼을 밀어 쳤다. 타구 속도 167㎞로 102m를 날아간 공은 우측 펜스 하단에 박히는 시즌 16호 2루타가 됐다. 이정후는 후속 케이시 슈미트의 적시타 때 홈을 밟아 3-2 역전 득점까지 올렸다. 팀이 3-4로 재역전당한 8회초 선두 타자로 나선 마지막 타석에서는 2루수 땅볼로 돌아섰다. 샌프란시스코는 이정후의 활약에도 불구하고 1점 차 리드를 지키지 못한 채 3-4로 재역전패했다. 3연승을 마감한 샌프란시스코는 시즌 전적 31승 44패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물렀다. 2연승을 달린 마이애미는 38승 38패로 5할 승률을 맞추며 동부지구 4위를 지켰다. psoq1337@newspim.com 2026-06-20 12:42
사진
'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동