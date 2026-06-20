이번주 국내 주요 금융일정(6.22~6.26)

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원·한은이 21일~26일 청년적금·자본시장·금융안정 일정을 진행했다
- 청년미래적금 출시와 새출발기금 보완, 불법대부·보험사기 등 소비자 보호 대책을 발표한다
- 한국은행은 금융안정보고서와 경기·심리·금리·예금 등 주요 통계를 순차적으로 공개한다
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6월 21일(일요일)
금융위원회, 청년미래적금 출시 안내(12시)
금융위원회, 금융규제 샌드박스 제도개선 발표행사주재(12시)
금융감독원, 대형 여전사·저축은행 책무구조도 시범운영 결과 및 향후 계획(12시)
금융감독원, 2026년 재무제표에 대한 중점심사 회계이슈 사전예고(12시)
금융감독원, 보험금 심사기준 변경 사실을 사전에 안내하여 소비자 피해와 분쟁을 예방하겠습니다.(12시)
금융감독원, 금융규제 샌드박스 제도개선 발표행사 주재(12시)
6월 22일(월요일)
이억원 금융위원장, 청년미래적금 출시 기념행사(8시40분)
금융위원회, 청년미래적금 출시 행사 개최(8시40분)
금융위원회, 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석(6시)
이찬진 금융감독원장, 출입기자단 간담회(10시)
금융감독원, 2026년 1분기 자산운용사 영업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 금융감독원은 지자체 등록 대부업 관리·감독 강화를 위해 '26년 상반기 「전국 지자체 대부업 담당자 설명회」를 개최합니다.(14시)
6월 23일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
이억원 금융위원장, 모태펀드 후속투자 관련 금융위-중기부 간담회(14시30분)
권대영 금융위 부위원장, 자본시장 인프라 혁신 TF (10시)
금융위원회, 자본시장 인프라 혁신 TF Kick-off 회의 개최(10시)
금융위원회, 금융위-중기부, 모태펀드-국민성장펀드 이어달리기 체계 구축(14시30분)
금융위원회, 자기주식 공시 강화 등을 위한 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 「2026년 상반기 보험회사 내부통제 워크숍」개최(14시20분)
금융감독원, 자기주식 공시 강화 등을 위한 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
금융감독원, 비상장주식 투자해준다더니 내돈은 어디로? 금융회사라고 해도 일단 의심하세요(12시)
금융감독원, 고의 교통사고 보험사기 근절을 위한 대국민 교육 및 집중 홍보를 실시합니다. (12시)
한국은행, 2026년 6월 소비자동향조사 결과(6시)
한국은행, 2026년 1/4분기 기업경영분석 결과(12시)
6월 24일(수요일)
이억원 금융위원장, 디캠프 스타트업-금융기관 시상(11시30분)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 디캠프 스타트업-금융기관 우수협업사례 시상(11시30분)
금융위원회, 미신고 가상자산사업자 이용 주의사항 안내(12시)
이찬진 금융감독원장, 회계 심사·감리제도 개선방향에 관한 연구 세미나(9시30분)
금융감독원, '25년말 금융복합기업집단 자본적정성 비율(6시)
금융감독원, FSS 어린이 금융스쿨」 7기 참가자를 모집합니다.(6시)
금융감독원, 회계투명성 제고 및 자본시장 건전화를 위한 「회계 심사‧감리제도 개선방향에 관한 연구 세미나」 개최(9시30분)금융감독원, 전산사고 예방 및 금융소비자 보호 강화를 위한 빅테크 계열 전자금융업자 CIO 간담회 개최(10시)
금융감독원, 시장 변동성 확대에 따른 증권사 리스크관리 강화 및 투자자 보호를 위한 간담회 개최(10시)
금융감독원, 금융소비자 보호 및 실손보험금 누수 방지를 위한 체외충격파 치료 분쟁조정기준 마련(배포시)
금융감독원, 은행·중소금융권의 자유적금 관련 제도를 개선하여 온라인 물품거래 사기로부터 소비자를 보호하겠습니다(12시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)
한국은행, 한국은행 '금융안정보고서' (2026년 6월)(12시)
신현송 한국은행 총재,'연차총회 및 ECB 중앙은행 포럼(신트라 포럼)' 참석(12시)
6월 25일(목요일)
금융위원회, 새출발기금 지원체계를 보완하여 필요한 분들께 채무조정 혜택이 더욱 집중되도록 하겠습니다.(16시)
금융위원회, 국민성장펀드, 6월 기금운용심의회 개최 및 승인결과(배포시)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자보호자문위원회(14시)
금융감독원, 명칭이 무엇이든 모두 이자, 고금리 변종 사채를 뿌리 뽑겠습니다. - 불법 차량담보대출 실태 및 소비자 유의사항(6시)
신현송 한국은행 총재, BIS 연례컨퍼런스, 이사회 및 연차총회(바젤), ECB포럼(포르투갈)
한국은행, 2026년 6월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(12시)
한국은행, 2025년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)(12시)
한국은행, (보도참고) 2026년 7월 통화안정증권 발행계획(17시)
6월 26일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융감독원, 2026년 5월 외국인 증권투자 동향(6시)
신현송 한국은행 총재, BIS 연례컨퍼런스, 이사회 및 연차총회(바젤), ECB포럼(포르투갈)
한국은행, 2026년 5월 금융기관 가중평균금리(12시)
한국은행, 2026년 5월중 거주자외화예금 동향(12시)
dedanhi@newspim.com