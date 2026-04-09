[프로농구] 하나은행, 삼성생명 잡고 PO 1차전 승리…챔프전 진출 확률 92%

AI 핵심 요약beta
- 부천 하나은행이 9일 삼성생명과 PO 1차전에서 61-56 승리했다.
- 정예림이 16점, 진안이 12점 11리바운드로 팀 승리 이끌었다.
- 4쿼터 박진영·박소희가 7점씩 올리며 쐐기 박았다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=여자프로농구 부천 하나은행이 용인 삼성생명과의 플레이오프(PO·5전 3선승제) 1차전을 잡았다.
하나은행은 9일 부천체육관에서 열린 삼성생명과의 2025-2026 BNK금융 여자프로농구 PO 1차전에서 61-56으로 이겼다.
이번 시즌부터 이상범 감독과 함께하게 된 하나은행은 2위(20승 10패)로 올라섰다. 1위인 청주 KB국민은행(21승 9패)과는 단 1승 차이였다. PO에서는 3위 삼성생명(14승 16패)과 맞붙게 됐다.
이날 하나은행 가드 정예림이 외곽을 공략하며 3점 3개를 포함해 16점을 기록했다. 또 골밑을 장악한 진안이 12점 11리바운드로 '더블더블'을 달성하며 팀 승리를 이끌었다.
4쿼터에서 박진영과 박소희가 나란히 7점을 올리면서 승부에 쐐기를 박았다.
삼성생명에서도 이해란이 15점 13라운드로 분투했다. 그러나 이번 시즌 2승 4패로 상대 전적 열세였던 하나은행을 넘지 못했다.
하나은행은 1차전 승리로 챔피언결정전 진출 확률 83.3%의 주인공이 됐다. 역대 PO 1차전 승리 팀의 챔프전 진출 확률이다. 현재 시스템과 유사한 5전 3선승제로 진행됐던 PO를 기준으로 하면 14회 중 13회로 92%로 확률은 더 올라간다.
두 팀은 11일 오후 4시 같은 장소에서 2차전을 치른다.
willowdy@newspim.com