[프로농구] 하나은행, BNK잡고 선두 KB 0.5경기 차 추격...사키·진안 나란히 15점

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 부천 하나은행이 부산 BNK를 꺾고 정규리그 우승 경쟁을 이어갔다.
하나은행은 28일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 접전 끝에 BNK를 67-63으로 제압했다.
이날 승리로 하나은행은 19승 9패를 기록, 선두 청주 국민은행(20승 9패)과의 격차를 0.5경기 차로 좁히며 막판 역전 우승 가능성을 이어갔다. 반면 BNK는 13승 16패로 4위에 머물렀다.
하나은행은 이이지마 사키와 진안이 나란히 15점씩을 올리며 공격을 이끌었고, 김정은이 9점을 보탰다.
BNK는 김소니아가 혼자 24점으로 분전했지만 팀 패배를 막지 못했다.
경기 초반부터 하나은행이 흐름을 잡았다. 하나은행은 1쿼터에서 사키의 득점을 앞세워 공수에서 우위를 점하며 28-17로 크게 앞섰다.
2쿼터에서도 하나은행은 압박 수비와 빠른 공격을 바탕으로 리드를 유지했다. 진안이 골밑에서 파울을 유도하며 자유투로 득점을 쌓았고, 전반 막판 김정은의 득점까지 더해 41-34로 앞선 채 마쳤다.
3쿼터 다소 흔들렸다. 하나은행은 상대의 강한 수비에 고전하며 공격이 정체됐고, BNK에 잠시 역전을 허용했다. 그러나 하나은행은 진안의 골밑 득점과 박소희의 외곽포로 다시 흐름을 되찾으며 50-46으로 재역전에 성공했다.
승부는 4쿼터에서 갈렸다. 하나은행은 BNK의 추격에 맞서 접전을 이어가던 가운데, 결정적인 순간 김정은이 해결사로 나섰다. 하나은행은 김정은의 3점슛과 어시스트로 연속 득점을 만들며 점수 차를 벌렸고, 경기 종료 2분여를 남기고 골밑 득점까지 성공시키며 승기를 잡았다. 이후 리드를 끝까지 지켜내며 값진 승리를 완성했다.
패배할 경우 KB의 우승이 확정될 수 있었던 상황에서 하나은행은 집중력을 발휘해 결과를 뒤집었다. 정규리그 우승 경쟁은 끝나지 않았다.
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