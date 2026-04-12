민형배 "반려동물과 함께 살아가는 도시 전환"

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AI 반려동물 통합 플랫폼 구축

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보가 12일 'AI 반려공존도시'로 전환하는 정책 구상을 발표했다.

현재 반려견 물림 사고, 동물학대, 공동주택 민원, 법적 분쟁 등이 증가하고 있으나 이를 체계적으로 관리하는 도시 시스템은 부족한 상황이다.

이에 민 의원은 반려동물 정책을 단순 복지를 넘어 생활·산업·문화 전반을 아우르는 '반려공존 도시 모델'로 확장하는 종합 전략을 제시했다.

민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선후보. [사진=박진형 기자]

핵심 정책은 'AI 반려동물 통합플랫폼' 구축이다. 등록, 유실·유기, 입양, 의료, 민원, 사고, 교육 이수, 공공시설 이용 정보 등을 통합 관리해 데이터 기반 행정을 구현하고 사고 예방과 정책 효율성을 높인다는 구상이다.

책임입양과 책임양육 문화 정착도 추진한다. 입양 및 분양 전후 보호자 교육을 의무화하고 행동 이해·펫티켓·응급대처 등 교육 체계를 구축해 유기 감소와 입양 성공률 제고를 목표로 한다.

또한 공존형 생활환경 조성을 위해 공원과 산책로를 동반 허용·조건부 허용·제한 구역으로 표준화하고 리드줄·배변 · 소음·안전 기준을 통일해 반려인과 비반려인 간 갈등을 줄일 계획이다.

광주와 전남의 강점을 결합한 반려문화 산업도 육성한다.

광주는 반려문화 중심 도시로 전남은 생태 기반 반려관광 도시로 발전시키고 국제 반려영화제·펫 스포츠 대회·반려문화 주간 등 시민 참여형 콘텐츠를 확대한다는 전략이다.

아울러 AI 기반 펫테크 산업과 소상공업이 함께 성장하는 클러스터를 조성한다. 펫푸드, 헬스케어, 미용, 돌봄, 장례, 관광 등 전 분야 산업을 육성하고 지역 상권과 연계한 인증제를 도입해 창업과 매출 확대를 유도할 방침이다.

반려산업 전문인력 양성도 병행한다. 행동상담가, 입양 코디네이터, 보호소 전문인력, 펫시터, 펫관광 해설사, 장례 코디네이터 등 다양한 직무를 개발해 청년과 중장년 일자리를 확대할 계획이다.

취약계층 지원도 강화한다. 고령자와 1 인 가구를 대상으로 기본검진, 예방접종, 응급돌봄을 지원하고 보호자 입원 시 반려동물 임시돌봄 서비스를 제공하는 등 돌봄 정책과 연계한다.

끝으로 공공 장례 인프라 확충과 심리지원 프로그램을 포함한 생애 전주기 지원체계를 구축해 반려동물의 마지막까지 책임지는 정책을 추진한다.

민 의원은 "이 정책은 반려인만을 위한 것이 아니라 시민 모두의 삶의 질을 높이는 공존 정책"이라며 "AI 기술과 생태·문화 자산을 결합해 사람과 반려동물이 함께 행복하고 지역경제까지 살아나는 새로운 도시 모델을 만들겠다"고 강조했다 .

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