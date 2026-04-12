쿠팡, 지방 물류 투자 효과…청년 직원 1만7000명 돌파

AI 인력 확대·정규직 채용 증가…"지방 정착·균형발전 기여"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 쿠팡의 지방 물류 인프라 투자 확대에 힘입어 비서울 지역 물류센터에서 근무하는 20~30대 청년 직원이 1만7000명을 넘어섰다. 수도권 집중과 구직난 속에서 지방에 정착해 커리어를 쌓는 청년들이 늘고 있다는 평가다.

12일 쿠팡에 따르면 올 3월 기준 지방 물류센터의 2030 직원 수는 1만7000명을 돌파해 지난해 9월(1만5000명) 대비 2000명 이상 증가했다. 광주첨단물류센터를 비롯해 대전, 대구, 경상권 등 주요 거점에서 청년 인력이 빠르게 늘고 있으며, 쿠팡은 2024년부터 올해까지 약 3조원을 물류 인프라에 추가 투자하며 지역 채용을 확대하고 있다.

쿠팡이 2000억원 이상을 투자해 건립, 지난 2024년 10월 운영을 시작한 광주첨단물류센터 전경. 최첨단 물류 장비뿐만 아니라 AI·빅데이터를 활용한 스마트 물류시스템을 갖췄다. [사진=쿠팡 제공]

특히 AI 자동화 설비와 로봇 운영을 담당하는 오토메이션 엔지니어 채용이 늘면서 산업공학 등 기술 기반 청년 인재 유입도 증가했다. 이에 따라 일부 물류센터에서는 전체 직원 중 2030 비중이 80%를 넘는 곳도 등장했다. 지방 물류센터의 청년 비율은 약 50%로, 수도권보다 높은 수준이다.

높은 주거비 부담과 취업난을 피해 지방으로 이동하는 사례도 늘고 있다. 수도권에서 구직 활동을 하다 지방 물류센터에 취업한 사례나, 자영업 실패 이후 재취업에 성공한 사례 등이 대표적이다. 쿠팡은 주 5일제와 복지 제도를 기반으로 안정적인 근무 환경을 제공하고 있다는 점도 강조하고 있다.

쿠팡은 향후에도 지방 청년 채용을 지속 확대할 계획이다. 채용 박람회와 지역 대학과의 산학협력을 통해 인재를 확보하고 물류 전문가로 육성한다는 방침이다.

mkyo@newspim.com