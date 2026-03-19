쿠팡, 올해 첫 물류센터 채용…수원·대구서 박람회 연다

현장물류사원, 지게차사원, 물류관리자 등 모집
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 올해 첫 채용박람회를 열고 현장 물류 사원 및 물류관리자 모집을 본격화한다고 19일 밝혔다.
이번 채용의 모집 분야는 입고, 출고, 재고·반품 검수, 지게차 운행, 물류 현장관리자 등이다. 채용박람회는 구직자들의 편의를 위해 취업 상담부터 현장 면접까지 한 번에 진행하는 '원스톱 채용'으로 운영되며, 경품 추첨 등 다양한 이벤트도 마련한다.
CFS는 오는 24일 수원 영통구에 위치한 경기도경제과학진흥원에서 채용 박람회를 진행한다. 행사에는 경기 광주, 곤지암, 금왕, 동탄, 마장, 시흥, 안성, 용인, 이천, 천안, 청주, 평택 등 수도권 남부 지역 20여 개 풀필먼트센터가 대거 참여해 물류 인재를 채용할 예정이다.
이어 오는 26일에는 대구 영남이공대학교 천마체육관에서 채용 박람회를 연다. 영남권 채용은 쿠팡 로켓프레시 서비스 확대에 따라 늘어난 인력 수요에 대응하기 위한 것으로, 대구와 경산 지역 5개 풀필먼트센터가 참여해 구직자들을 만난다.
지원을 희망하는 구직자는 사람인, 알바몬, 알바천국, 잡코리아 등 주요 채용 사이트를 통해 접수할 수 있으며 채용박람회 당일 현장 접수도 가능하다.
박수현 CFS 최고인사책임자(CHRO)는 "새롭게 시작하는 봄의 기운을 맞아 2026년 쿠팡풀필먼트서비스 첫 채용박람회를 수원과 대구에서 개최하게 됐다"며 "올해도 청년 인재를 포함한 많은 구직자가 쿠팡에서 안정적인 일자리를 찾길 바라며, 앞으로도 전국 주요 도시에서 채용박람회를 이어갈 계획"이라고 말했다.
shl22@newspim.com