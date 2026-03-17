쿠팡, 판로 위기 제주 농가 지원…"한라봉 등 만감류 20톤 매입"

제주조공과 협력, 천혜향·한라봉 선제적 매입

20일부터 '로켓프레시데이'서 최대 30% 할인

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡은 제주조합공동사업법인(제주조공)과 손잡고 대규모 만감류 할인 행사를 연다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 저가 만다린의 국내 공급이 늘어나면서 상품가격 하락과 소득 감소 위기에 놓인 제주 농가를 돕기 위해 마련됐다.

고일학 제주남원농협 조합장. [사진=쿠팡]

쿠팡은 오는 22일까지 진행하는 상반기 최대 신선식품 행사 '2026 로켓프레시데이'의 일환으로 제주 농가 상생 기획전을 준비했다. 제주 천혜향과 한라봉 등 만감류 약 20톤을 선제적으로 매입해 산지 재고 부담을 완화했다.

특히 오는 20일부터 22일까지 사흘간 제주산 만감류를 최대 30% 할인된 가격에 선보이며 소비 촉진에 집중할 예정이다.

박진석 제주조공 대표는 "수입 과일 급증으로 재고 부담이 커졌던 농가들이 로켓프레시의 신속한 물류망과 탄탄한 고객층 덕분에 시름을 덜게 됐다"며 "판로 걱정 없이 고품질 과일 생산이라는 본업에만 전념할 수 있는 환경을 조성해준 쿠팡에 감사하다"고 전했다.

쿠팡 관계자는 "수입 과일 공급 확대와 소비 침체라는 이중고를 겪는 제주 농가의 시름을 덜어드리고자 제주조공과 긴밀히 협력해 이번 행사를 준비했다"며 "스마트팜 기술과 농민들의 장인정신으로 길러낸 제주 만감류의 우수한 품질을 경험하고, 우리 농가를 응원하는 마음으로 함께해주시는 고객들이 많아지길 기대한다"고 말했다.

한편 쿠팡은 고물가 상황 속 소비자들의 장바구니 부담을 덜기 위해 로켓프레시데이에서 신선식품 전반에 걸친 대규모 할인 혜택을 병행한다. 평일 오후 2시마다 삼겹살, 계란, 닭가슴살 등 필수 식재료를 한정 수량으로 선보이는 선착순 특가 코너를 운영하며 로켓프레시 스테디셀러 품목들은 요일별 릴레이 특가로 판매한다.

shl22@newspim.com