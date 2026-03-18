쿠팡, 정기 기획전 '고기 역전' 실시…"매주 정육 엄선해 할인"

물가 크게 오른 소·돼지고기 등 정육상품 대상

삼겹살·목살, 프리미엄 정육 등 테마별 코너 구성

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 쿠팡은 고물가 시대에 고객들의 식비 부담을 덜기 위해 소고기, 돼지고기, 닭고기 등 인기 정육 상품을 합리적인 가격에 선보이는 '고기역전' 기획전을 진행한다고 18일 밝혔다.

'고기역전'은 쿠팡이 시장가 대비 가격 경쟁력이 높은 정육 상품을 직접 선별해 매주 진행하는 할인 행사다. 최근 축산물 가격 상승으로 고민하는 소비자들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 기획됐다.

쿠팡은 정육 상품을 직접 선별해 매주 '고기역전' 기획전을 진행한다고 18일 밝혔다. [사진=쿠팡]

'금주의 고기역전' 코너는 이번 주 주목할 만한 상품으로 구성했다. 살코기와 지방의 적당한 분포로 고소한 맛이 일품인 '농협안심한우 1등급 숙성등심 구이용'을 100g당 6990원에 판매한다. 오는 20일부터 3일간 카드 할인까지 적용하면 100g당 5940원에 구매할 수 있다. '미트엔조이 미국산 갈비살'은 100g당 4388원에, 호주산 척아이롤은 100g당 2388원에 선보인다.

고객들의 다양한 취향과 예산을 반영한 맞춤형 코너도 운영한다. '금주 최저가 도전! 삼겹살·목살' 코너에서는 ▲도드람 한돈 1등급 삼겹살(100g당 2194원) ▲선진포크 한돈 1등급 삼겹살(100g당 2194원) 등 가성비 상품을 선보인다. '프리미엄 정육' 코너에는 ▲하림 동물복지 인증 닭안심(100g당 2070원) ▲유기농 호주산 치마살 구이용(100g당 5850원) 등 상품을 마련했다.

쿠팡은 다양한 생필품과 먹거리를 물가 대비 합리적으로 선보이는 기획전을 늘려나간다는 방침이다.

쿠팡 관계자는 "최근 가파르게 오른 축산물 가격으로 인해 장보기를 망설이는 고객들을 위해 이번 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 품질 좋은 정육 상품을 합리적인 가격에 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com