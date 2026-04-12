CU, 여름 수요 선점 나선다…선케어·쿨링웨어 '조기 출격'

뷰티 브랜드 단독 상품 확대·의류 특화점 도입

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CU가 기온 상승에 맞춰 선케어 상품과 기능성 쿨링웨어를 앞당겨 선보이며 여름 수요 선점에 나섰다. 4월 중순 서울 낮 최고기온이 23도까지 오를 것으로 예상되면서 자외선 차단과 체취 관리, 냉감 의류 수요가 빠르게 증가할 것으로 판단한 전략이다.

12일 CU는 이달부터 선크림과 데오드란트 등 여름 시즌 상품을 순차적으로 출시한다고 밝혔다. 특히 토니모리, AHC 등 뷰티 브랜드 제품을 편의점 단독으로 선보이며 상품 경쟁력을 강화했다. 이달 말에는 SNP 선케어 3종도 추가 출시할 예정이다.

CU가 본격적인 여름 시즌을 앞두고 뷰티·패션 라인업을 대폭 강화하며 '여름 수요 선점'에 나섰다. [사진=BGF리테일 제공]

기능성 의류도 예년보다 빠르게 도입했다. CU는 냉감 소재를 적용한 '스노우 텍스(Snow Tex)'를 전년 대비 약 40일 앞당겨 출시했으며, 팔토시와 덧신 등 관련 상품군을 확대하고 있다. 향후 캐릭터 협업 상품을 포함한 아동용 하절기 의류도 선보일 계획이다.

패션 상품 경쟁력 강화를 위한 '의류 특화점'도 새롭게 도입한다. 'Style Picks!' 콘셉트로 운영되는 해당 매장은 FCMM과 협업한 의류를 시작으로 다양한 라이프스타일 상품을 선보이며, 편의점을 간편 쇼핑 채널로 확장하려는 전략의 일환이다.

CU는 4월부터 9월까지 선케어 및 데오드란트 전 품목을 대상으로 최대 50% 할인 행사를 진행하며 소비자 부담을 낮춘다.

BGF리테일 임형근 상품본부장은 "빠르게 더위가 시작되면서 자외선 차단, 체취 관리, 쿨링 의류 등 여름 대비 상품 수요가 증가할 것으로 예상된다"며 "CU는 선케어 상품부터 기능성 의류까지 아우르는 차별화된 하절기 상품을 선제적으로 선보이며 고객들이 일상 속에서 간편하게 여름을 준비할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com