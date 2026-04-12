[종합] 美·이란 21시간 협상 끝내 결렬…호르무즈 재개방·휴전 유지 '안갯속'

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밴스 "핵무기 포기 확약 없었다"

이란은 "문서 교환 계속" 입장차 여전

휴전 유지·호르무즈 재개방 향방 분수령

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란이 21시간에 걸친 고위급 협상 끝에 최종 합의에 이르지 못했다고 로이터통신 등 주요 외신이 12일 보도했다. 핵무기 개발 포기를 둘러싼 양측 입장 차가 끝내 좁혀지지 않으면서, 2주간의 불안정한 휴전과 호르무즈 해협 재개방 여부를 둘러싼 불확실성이 다시 커지고 있다.

◆ 밴스 "합의 없이 귀국…핵무기 포기 명확한 약속 필요"

JD 밴스 미국 부통령은 11일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 기자회견을 열고 "나쁜 소식은 우리가 합의에 도달하지 못했다는 점"이라며 "이는 미국보다 이란에 훨씬 더 나쁜 소식이라고 생각한다"고 밝혔다.

그는 "우리는 합의 없이 미국으로 돌아간다"며 "우리의 레드라인이 무엇인지 매우 분명하게 밝혔다"고 말했다.

밴스 부통령은 이번 협상이 21시간 동안 이어졌으며, 협상 내내 도널드 트럼프 미국 대통령과 행정부 핵심 인사들과 지속적으로 소통했다고 설명했다.

12일(현지시간) 파키스탄 이슬라마바드에서 JD 밴스 미국 부통령이 이란과의 협상을 마치고 기자회견을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

그는 "우리는 이란이 핵무기를 추구하지 않을 것이며, 핵무기를 신속히 확보할 수 있는 수단 또한 추구하지 않겠다는 명확한 약속을 확인해야 한다"며 "그것이 미국 대통령의 핵심 목표이자 이번 협상을 통해 달성하려 했던 목표"라고 강조했다.

이어 "우리는 매우 단순한 제안을 가지고 이 자리를 떠난다. 이는 우리의 최종적이고 최선의 제안"이라며 "이란이 이를 수용할지 지켜보겠다"고 밝혔다.

밴스 부통령은 협상 기간 동안 트럼프 대통령과 "지속적으로" 소통했다며 "21시간 동안 몇 번이나 통화했는지는 모르겠지만, 6번에서 12번 사이였을 것"이라고 말했다. 또 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 브래드 쿠퍼 미 중부사령부 사령관 등 미국 주요 고위 인사들과도 협상 내내 협의했다고 전했다.

이번 이슬라마바드 회담은 미국과 이란이 10여 년 만에 직접 마주 앉은 첫 협상이자, 1979년 이란 혁명 이후 가장 고위급 회담으로 평가된다.

◆ 휴전 유지·호르무즈 재개방 향방 분수령

시장에서는 이번 협상 결과가 2주간의 휴전 유지 여부와 호르무즈 해협 재개방 향방을 가를 분수령이 될 것으로 보고 있다.

호르무즈 해협은 전 세계 에너지 공급의 약 20%가 통과하는 핵심 해상 요충지로, 이란은 전쟁 발발 이후 이를 봉쇄해 왔다. 이 여파로 국제유가는 급등했고 수천 명의 사망자가 발생했다.

◆ 이란 "협상 계속"…문서 교환 단계로

미국 측의 이 같은 발표는 이란 측이 이날 회담을 속개한다고 발표한 것과 상반된다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 밴스 부통령 기자회견 직전인 이날 오전 5시 29분쯤 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올리고 "미국과 이란 간 회담이 14시간 만에 종료됐고 양측 실무팀이 전문적인 문서를 교환 중"이라며 "일부 이견이 남았지만 협상은 계속될 것"이라고 밝혔다.

다만 구체적인 협상 재개 시점은 언급하지 않았다.

호르무즈 해협 인근의 유조선.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.13 mj72284@newspim.com

◆ 호르무즈 해협 통제권 놓고 정면 충돌

협상의 최대 쟁점은 호르무즈 해협이었다.

협상이 시작되자 미군은 해협 항로 확보를 위한 사전 조치에 착수했다고 밝혔다. 미군은 자국 군함 2척이 해협을 통과했으며 기뢰 제거를 위한 여건을 조성하고 있다고 설명했다.

반면 이란 국영매체는 미군 함정이 해당 수로를 통과한 사실이 없다고 부인했다.

협상 시작 전 이란 고위 소식통은 로이터에 미국이 카타르 및 해외 은행에 동결된 이란 자산 해제를 약속했다고 전했으나, 미국 당국자는 이를 부인했다.

이란 국영TV와 당국자들에 따르면, 이란 정부는 해외 자산 동결 해제뿐 아니라 호르무즈 해협 통제권, 전쟁 배상금 지급, 레바논을 포함한 역내 전면 휴전, 해협 통과 선박에 대한 통행료 징수권까지 요구하고 있다.

반면 트럼프 대통령은 최소한 글로벌 해상 운송의 자유로운 통행 보장과 이란 핵농축 프로그램의 무력화를 핵심 목표로 삼고 있다.

◆ 이스라엘 전선은 별개…상호 불신 여전

미국의 동맹국 이스라엘은 2월 28일 전쟁을 촉발한 대이란 공격 이후 레바논 내 친이란 무장세력 헤즈볼라에 대한 공습도 이어가고 있으며, 이 전선은 미·이란 휴전과는 별개의 사안이라고 주장하고 있다.

결국 양측 간 상호 불신이 여전히 극도로 높은 상황에서 협상은 결렬됐지만, 문서 교환과 기술 협의는 이어질 가능성이 남아 있어 시장은 후속 움직임을 주시하고 있다.

koinwon@newspim.com