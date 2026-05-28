NH농협카드, 'NH pay 현장 간편결제' 이벤트

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협카드는 오는 6월 19일까지 오프라인 결제 이용 고객을 대상으로 'NH pay 현장 간편결제' 이벤트를 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH농협 개인카드(채움) 고객을 대상으로 진행하며 NH pay 앱 내 이벤트 페이지에서 먼저 응모한 뒤 국내 오프라인 가맹점에서 5000원 이상 결제하면 혜택을 받을 수 있다. 조건을 충족할 때마다 건당 500 NH포인트가 쌓이며, 일 1회씩 기간 내 총 10회까지 참여할 수 있어 최대 5000포인트까지 수령 가능하다. 다만 ▲비씨 ▲선불 ▲기프트 ▲기업카드 및 NH머니 결제 건은 대상에서 제외된다.

[사진=NH농협카드]

자체 간편결제 플랫폼 'NH pay'는 ▲바코드 ▲QR코드 ▲안드로이드 기반 NFC 등 여러 결제 방식을 제공한다. 최근에는 앱 실행 후 두 번의 터치로 바코드가 생성되는 '인증 없이 빠르게 결제하기' 기능을 추가해 결제 단계를 줄였다. 특히 갤럭시 스마트폰 사용자는 '엣지패널' 기능을 통해 스와이만으로 결제 화면에 진입할 수 있어 편의성도 향상됐다.

이번 이벤트로 적립된 포인트는 행사가 종료된 후 취합되어 오는 7월 중 일괄 지급될 예정이다.

NH농협카드 관계자는 "소비자들이 오프라인 결제 시 NH pay의 신속하고 편리한 결제 시스템을 경험할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "향후에도 고객의 실생에 밀접한 편 서비스와 다채로운 혜택을 지속해서 제공하겠다"고 전했다.

eoyn2@newspim.com