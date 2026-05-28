사당IC 인근 서울레미콘 부지, 19층 직주근접형 복합시설 재탄생

자연녹지지역 → 준주거지역 변경으로 19층 R&D 및 벤처 복합시설 건립



[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 장기간 나대지로 방치됐던 강남순환도시고속도로 사당나들목(IC)부근 레미콘 공장 부지가 19층 높이 직주근접형 R&D 및 벤처창업 일자리 거점으로 개발된다.

28일 서울시에 따르면 지난 27일 열린 제9차 도시·건축공동위원회는 이같은 내용을 담은 서초구 방배동 산127-1번지 일원 '서울레미콘 부지 지구단위계획구역 및 특별계획구역 세부개발계획' 결정안을 수정가결했다.

서울레미콘부지 개발 조감도 [자료=서울시]

대상지는 채석장 및 레미콘 공장부지로 운영됐던 곳으로 전체 넓이는 1만2708.3㎡다. 2002년 강남순환도시고속도로 도시계획시설 결정후 2011년 공장용지 대부분이 수용되면서 잔여 대상지가 유휴부지로 방치됐다. 이에 따라 서울의 남부 진입 관문에 위치한 입지적 잠재력에도 불구하고 그간 활용이 저조해 도시미관 저해 및 기능 약화 등의 문제점이 제기됐다. 이후 사업자의 개발계획안과 공공성을 고려한 도시계획변경 사전협상을 진행해 2025년 12월 협상이 완료됐다.

개발계획에 따라 해당 부지는 자연녹지지역에서 준주거지역으로 용도지역이 변경되며 지상 19층 규모의 지식산업센터와 공공임대업무시설, 근린생활시설 등이 복합적으로 조성될 예정이다. 특히 상위·관련계획인 '2040 서울플랜' 및 '2040 서초구 도시발전기본계획'과 연계해 직주근접형 R&D 및 벤처창업 일자리 거점으로 집중 육성할 방침이다.

교통 분야에서는 주간선도로인 과천대로의 교통 영향을 최소화하기 위한 합리적인 교통처리 방안으로 사업지 진입을 위한 고가도로를 신설하고 '2040 서초구 도시발전기본계획'상 이면도로망 체계구축을 위한 마중물 역할로 고가진입도로와 연계된 내부 도시계획도로가 설치된다.



공공기여는 약 298억원 규모로 공공시설인 도시계획도로와 AI 우수기업 유치 등을 위한 업무공간을 저렴하게 제공하는 공공임대업무시설이 설치된다. 나머지 현금부분은 지역 균형발전 및 공공시설 확보를 위한 재원으로 활용하게 된다.

이번 지구단위계획 심의 완료에 따라 사업시행자는 건축 인·허가 등 후속 절차를 신속히 추진해 2029년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

김용학 서울시 미래공간기획관은 "이번 결정으로 오랜 기간 방치됐던 유휴부지가 미래 산업의 중심지로 거듭나게 됐다"며 "일자리 창출과 함께 서울 남부 관문의 도시경관이 대폭 개선될 것"이라고 기대했다.

donglee@newspim.com