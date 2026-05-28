LG전자, 초저전력 '이페이퍼 디스플레이' 출시

내달 초 국내 출시, 유럽 등 해외 시장 순차 진출

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 종이 포스터 질감을 구현하면서 초저전력으로 작동하는 상업용 디스플레이 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 출시했다고 28일 밝혔다. 회사는 내달 초 국내를 시작으로 유럽 등 해외 시장에 순차 출시할 계획이다.

전자 잉크 패널 기술을 활용한 이 제품은 화면 유지 시 전력을 소비하지 않는다. 이미지 변경 시에도 기존 디지털 사이니지 대비 에너지 소비량이 현저히 낮아 매장 메뉴판, 프로모션 안내 등 상업 공간에서의 활용도가 높다.

LG전자가 종이 포스터 질감을 초저전력으로 구현하는 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 출시했다. [사진=LG전자]

32형 사이즈에 QHD 해상도와 16:9 화면비를 지원한다. 반사형 디스플레이로 넓은 시야각을 제공하며 자체 광원이 없어 시청이 편안하다. LG전자는 자체 개발한 화질 개선 알고리즘으로 자연스럽고 생생한 색감을 구현했다.

72Wh 대용량 배터리와 초저전력 시스템온칩(SoC)을 탑재해 장시간 사용이 가능하다. 전원 종료 후 약 3시간이면 완전히 충전되며, 후면에 마그네틱 방식의 보조배터리를 무선으로 충전할 수 있다. 사용자가 지정한 콘텐츠 전환 일정에 따라 전원을 자동으로 제어하는 '파워 매니지먼트' 기능으로 배터리 사용량을 절감할 수 있다.

백라이트가 없어 종이처럼 얇은 초슬림 디자인으로 설계됐다. 두께는 17.8㎜이며 가장 얇은 부분은 8.6㎜에 불과하다. 내장배터리를 포함한 무게는 3.1㎏으로 손쉽게 설치할 수 있다. 올해 열린 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 본상을 수상했다.

LG전자가 종이 포스터 질감을 초저전력으로 구현하는 'LG 이페이퍼 디스플레이'를 출시했다. [사진=LG전자]

LG전자의 TV 및 사이니지 운영체제인 webOS가 탑재돼 원격으로 자유롭게 관리할 수 있다. LG 슈퍼사인(SuperSign) CMS를 통해 다수의 이페이퍼에 콘텐츠를 동시에 배포하거나 배포 일정을 조정할 수 있으며, USB 저장장치나 고객의 자체 CMS 서버를 통해서도 콘텐츠 배포가 가능하다.

kji01@newspim.com