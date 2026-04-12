초대형 유조선 3척, 호르무즈 해협 통과...美·이란 휴전 후 처음

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라이베리아 1척·중국 2척...각각 200만 배럴 원유 선적



[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 초대형 유조선 3척이 호르무즈 해협을 통과했다. 미국과 이란이 휴전에 합의한 이후 처음이다.

로이터통신은 11일(현지시간) 런던증권거래소그룹(LSEG) 해운 데이터를 인용해 초대형 유조선 3척이 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만에서 빠져나왔다고 보도했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

해협을 통과한 유조선은 라이베리아 선적 초대형 원유 운반선(VLCC) '세리포스'와 중국 선적 VLCC '코스펄 레이크', '허 롱 하이'다. 이들 선반은 각각 200만 배럴 원유를 운반할 수 있는 것으로 알려졌다.

호르무즈 해협은 전 세계 석유와 액화천연가스(LNG) 물량 약 20%가 통과하는 곳이다. 이란은 지난 2월 28일 미국과 이스라엘 기습 공격을 받은 이후 해협을 봉쇄해 세계 에너지 공급에 차질이 빚어졌다.

세 척 선박은 이란 군사 기지가 있는 라라크 섬을 우회하는 경로로 이란이 지정한 '호르무즈 통항 시험 정박' 경로를 이용한 것으로 알려졌다.

해협을 통과한 세리포스호는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)에서 3월 초에 선적한 원유를 싣고 21일 말레이시아 말라카항에 도착할 것으로 예상된다.

중국 선박 2척은 각각 이라크와 사우디아라비아산 원유를 선적하고 있으며 중국 에너지기업 시노펙 산하 무역 부문인 유니펙과 용선 계약을 맺은 상태다.

한편 미국과 이란은 지난 7일 충돌 38일만에 2주간 휴전에 합의했다.

krawjp@newspim.com