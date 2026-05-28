iM라이프, 7년 연속 KSQI '우수 콜센터' 선정

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = iM라이프는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 서비스 품질지수(KSQI) 콜센터 부문' 조사에서 7년 연속 우수 콜센터로 선정됐다고 28일 밝혔다. 역대 누적 기준으로는 총 16회 선정이다.

KSQI는 고객이 체감하는 서비스 품질 수준을 평가하는 지수다. 상품과 서비스가 고객에게 전달되는 접점에서의 품질을 측정해 지수화한다. KMAC는 2004년부터 매년 조사 결과를 발표하고 있으며, 올해는 50개 산업 346개 콜센터를 대상으로 서비스 품질을 모니터링했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = iM라이프가 한국능률협회컨설팅 주관 '2026년 KSQI 한국의 우수 콜센터'에 7년 연속 선정된 가운데, 콜센터 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=M라이프] 2026.05.28 yunyun@newspim.com

iM라이프는 이번 조사에서 수신여건, 맞이인사, 상담태도, 업무처리, 종료태도 등 전 항목에서 고르게 높은 평가를 받았다. 서비스 품질 영역에서는 92점을 획득해 생명보험업계 평균을 웃돌았다. 특히 종료태도 항목에서는 99점을 기록하며 높은 수준의 상담 품질을 인정받았다.

iM라이프는 지난해 6년 연속 우수 콜센터로 선정된 이후에도 상담사 교육 고도화와 모니터링 체계 강화를 이어왔다. 고객 만족 경영을 핵심 가치로 삼고 상담사 역량 강화 교육, 콜센터 품질 지표 고도화, 상담 시스템 개선, 현장 중심 프로세스 혁신 등을 추진하고 있다.

박경원 iM라이프 대표는 "7년 연속 우수 콜센터 선정은 고객 신뢰를 최우선으로 생각하는 경영 철학과 상담사들의 헌신이 만들어낸 성과"라며 "앞으로도 고객 중심의 혁신을 지속해 더 높은 수준의 상담 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

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