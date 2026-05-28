오세훈, 경찰 경호 중단 요청...경찰, 전담팀 철수

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 28일 경찰에 전담신변보호팀 철수를 요청했다
- 오 후보 측은 유권자와의 스킨십 강화를 위해 경찰 경호 중단을 요구했다고 밝혔다
- 경찰은 정원오·김정철 후보 등에 대한 전담신변보호팀 운영은 그대로 유지하고 있다
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정원오·김정철 후보 전담신변보호팀은 유지
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 경찰에 전담신변보호팀 철수를 요청했다.
28일 경찰에 따르면 경찰청 선거경비통합상황실은 전날 오후 오 후보 측 요청에 따라 24시간 전담신변보호팀을 철수했다.
오 후보 측은 유권자와 스킨십을 강화하기 위해 경찰 경호 중단을 요청했다고 설명했다. 오 후보 측은 지난 26일 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 모든 선거운동 일정을 중단한 상태다.
경찰은 정원오 더불어민주당 후보와 김정철 개혁신당 후보 등에 대한 전담신변보호팀 운영은 유지하고 있다.
한편 경찰 전담신변보호팀은 24시간 신변보호를 담당하며 후보 측 요청이 있으면 근접 경호까지 담당한다.
krawjp@newspim.com