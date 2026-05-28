DB생명, KSQI '한국의 우수콜센터' 11회 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- DB생명이 27일 KSQI 콜센터 부문 우수콜센터에 11년 연속 선정됐다
- DB생명 콜센터는 공감형 상담 등 서비스 품질을 인정받아 5년 연속 고객감동콜센터에도 올랐다
- 올해 조사 대상 346개 기업 중 5년 연속 고객감동콜센터는 DB생명 포함 5개사에 그쳤다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB생명은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 콜센터 부문'에서 11회 연속 '한국의 우수콜센터'에 선정됐다고 27일 밝혔다. '고객감동콜센터'에도 5회 연속 이름을 올렸다.
올해로 23회를 맞은 KSQI 조사는 국내 콜센터의 서비스 품질 수준을 평가하는 지표다. 올해는 50개 산업, 346개 기업을 대상으로 조사가 진행됐다.
DB생명은 이번 조사에서 신속하고 정확한 업무 처리 역량을 높게 평가받으며 11회 연속 우수콜센터 기록을 이어갔다. 단순 문의 해결을 넘어 고객 입장에서 소통하는 공감형 상담 서비스에서도 우수한 평가를 받으며 5회 연속 고객감동콜센터에 선정됐다.
특히 올해 조사 대상 346개 기업 가운데 5회 연속 고객감동콜센터에 선정된 곳은 DB생명을 포함해 5개사에 그쳤다.
DB생명 관계자는 "이번 수상은 고객들의 성원과 고객 접점에서 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력한 콜센터 임직원들의 헌신 덕분"이라며 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울이며 깊은 신뢰와 감동을 전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com