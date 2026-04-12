정부, '12·29 제주항공 참사' 유해 전면 재수색 착수… 민·관·군 250명 투입

무안공항 일대 5월까지 집중 수색

1년 4개월 만의 재조사, 초기 수습 부실 비판 반영"​

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부가 12·29 제주항공 여객기 추락사고의 미수습 유해를 찾기 위해 사고 현장과 주변을 대상으로 대대적인 정밀 재수색에 나선다. 사고 발생 1년 4개월 만에 이뤄지는 조치로, 일부 희생자 유해가 뒤늦게 발견되면서 초기 대응 부실 논란이 제기된 데 따른 후속 조치다.

국무조정실은 12일 "유가족 의견을 수렴해 사고 현장 및 인근 지역을 전면 재수색하기로 결정했다"며 "민·관·군·경이 합동으로 정밀하고 투명하게 수색을 진행할 것"이라고 밝혔다.

[무안=뉴스핌] 이형석 기자 = 제주항공 여객기 사고 사흘째를 맞이한 31일 오전 전남 무안국제공항 사고현장에 시민들의 추모가 이어지고 있다. 2024.12.31 leehs@newspim.com

재수색은 13일부터 약 두 달간 진행된다. 주요 대상지는 사고 당시 추락 지점인 무안공항 둔덕 지역을 중심으로, 공항 외곽 담장 주변과 활주로 진입로 등 공항 일대 전 구역이 포함된다. 수색에는 경찰과 군 각 100명, 소방인력 20명, 항공철도사고조사위원회(항철위), 전남도·무안군 공무원, 유가족 대표 등 약 30명을 합쳐 모두 250여명 규모의 합동팀이 투입된다.

정부는 국방부 유해발굴감식단과 민간 발굴 전문가의 협조를 받아 발굴·감식 교육을 병행하고, 유해와 유류품 수습 과정의 정확성을 높일 계획이다.

윤창렬 국무조정실장은 "수습 과정에서 부족했던 점을 철저히 보완하고 희생자의 흔적을 한 점도 놓치지 않겠다"며 "범부처가 합동으로 투명하게 조사해 유가족이 신뢰할 수 있는 결과를 내겠다"고 말했다.

[무안=뉴스핌] 이형석 기자 = 무안공항 제주항공 추락사고 3일째인 31일 오전 무안공항 출국장에서 정청래 더불어민주당 의원이 유가족의 사연을 듣고 있다. 2024.12.31 leehs@newspim.com

앞서 지난 2월, 사고 현장 기체 잔해를 재조사하던 중 일부 희생자 유해가 추가로 발견되자 초기 수습이 부실했다는 지적이 제기됐다. 이재명 대통령은 지난달 12일 관련 보고를 받고 수습 지연 경위를 철저히 조사하고 책임자를 엄중 문책하라고 지시한 바 있다.

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