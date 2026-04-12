풀무원, 파주서 숲 관리 봉사…기후위기 대응 ESG 행보

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전문 관리 병행·하반기 추가 활동 예정

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 풀무원이 접경지역 생태 회복과 생물다양성 보전을 위한 숲 관리 활동을 이어가며 ESG 경영을 강화하고 있다.

풀무원은 경기도 파주시 '평화의 숲'에서 임직원들과 함께 숲 가꾸기 사회공헌활동을 진행했다고 12일 밝혔다.

10일 경기도 파주시 경기도 파주시 탄현면 대동리 일대 '풀무원 평화의 숲' 가꾸기 사회공헌활동에 참석한 풀무원푸드앤컬처 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=풀무원 제공]

이번 활동은 단순 식재를 넘어 숲의 조성부터 관리까지 전 과정에 임직원이 참여하는 참여형 프로그램으로 진행됐다. 지난 10일 봉사활동에는 풀무원푸드앤컬처 임직원 20여 명이 참여해 식재목 가꾸기, 유해 식생 제거, 환경정비 등을 실시했다.

참가자들은 파주 남북산림협력센터를 방문해 묘목 식재 체험과 산림 교육에도 참여하며 생물다양성 보전의 중요성을 체감했다. 이번 프로그램은 지난해 식재한 수목의 생육 안정화를 위한 관리 활동의 일환으로, 숲의 지속 가능성을 높이기 위한 목적이다.

'평화의 숲'은 풀무원이 2021년 (사)평화의숲과 함께 조성한 약 2400평 규모의 산림으로, 접경지역 생태 복원 프로젝트의 대표 사례로 꼽힌다. 풀무원은 식재 이후에도 고사목 제거와 환경 정비 등 지속적인 관리 활동을 이어오고 있다.

풀무원은 올해 전문 인력을 통한 체계적 관리와 함께 하반기 추가 임직원 봉사활동을 진행할 계획이다. 회사 측은 '친환경 케어(Eco-Caring)' 전략을 기반으로 산림 조성과 환경 보호 활동을 확대하며 '네이처 포지티브' 실현에 나선다는 방침이다.

mkyo@newspim.com