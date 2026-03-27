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[프로농구] KB, 삼성생명 잡고 정규리그 우승 '매직넘버 1'

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 청주 KB가 삼성생명을 완파하고 정규리그 우승 매직넘버를 '1'로 줄였다.

KB는 27일 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025~2026 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 용인 삼성생명을 69-52로 꺾었다. 직전 경기에서 최하위 신한은행에 55-77로 참패했던 KB는 곧바로 반등에 성공하며 시즌 20승 9패를 기록하며 2위 부천 하나은행(18승 9패)을 1경기 차로 따돌리고 자력 우승까지 단 1승만 남겨두게 됐다. 하나은행이 28일 BNK전이나 29일 삼성생명전 가운데 한 경기라도 패하면 KB는 남은 일정과 관계없이 정규리그 1위를 확정한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB 박지수가 27일 2025~2026 여자프로농구 정규리그 삼성생명과의 홈 경기에서 리바운드를 시도하고 있다. [사진=WKBL] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

삼성생명은 이날 승리했다면 플레이오프행을 스스로 확정할 수 있었지만 외곽과 인사이드 모두에서 슛 난조에 빠지며 14승 14패로 3위에 머물렀다.

1쿼터를 단 4득점으로 마친 삼성생명은 2쿼터에 이해란의 6득점과 강유림·이예나의 3점슛으로 반격을 시도했지만 전반 스코어는 이미 23-38로 크게 뒤졌다. KB는 후반에도 박지수의 높이를 축으로 공격 고삐를 늦추지 않았다. 외곽과 골밑에서 고르게 득점이 터졌다. 3쿼터 중반에는 점수 차를 56-34, 22점까지 벌리며 사실상 승부를 갈랐다.

KB에선 이채은이 14점 6리바운드로 팀 최다 득점을 올리며 공격을 이끌었고 박지수와 사카이 사라가 나란히 13점씩을 보탰다. 삼성생명은 강유림이 14점 6리바운드로 분전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KB 염윤아가 27일 2025~2026 여자프로농구 정규리그 삼성생명과의 홈 경기를 마치고 팀 동료들과 은퇴식을 치르고 있다. [사진=WKBL] 2026.03.27 psoq1337@newspim.com

이날 KB의 베테랑 가드 염윤아의 은퇴식이 정규리그 마지막 홈경기와 함께 열렸다. 2006년 데뷔 후 20년 가까이 리그를 지킨 염윤아는 2018년 KB 이적 이후 통합우승 2회를 이끌며 팀 전성기를 함께한 '원클럽 레전드급' 가드다. 십자인대 부상 여파로 직접 코트에 서진 못했지만 동료들이 선물한 완승을 지켜보며 팬들과 마지막 인사를 나눴다.

psoq1337@newspim.com

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법원, 강선우 구속적부심 기각 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 26일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사5-2부(재판장 김용중)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 강 의원에 대한 구속적부심 심문을 진행한 뒤, "청구 이유 없다"며 기각했다. 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 구속적부심을 청구했으나 법원이 받아들이지 않았다. 사진은 강 의원이 지난 3일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 강 의원은 전날 서울중앙지법에 구속적부심을 청구했다. 구속적부심은 구속된 피의자의 구속이 적법한지, 계속 구속할 필요가 있는지를 법원에 다시 심사해 달라고 요청하는 절차다. 강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다. 법원은 지난 3일 강 의원과 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤, 증거를 인멸할 염려가 있다며 두 사람에 대한 구속영장을 발부했다. 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 지난 16일과 18일 강 의원을 소환해 조사했다. hong90@newspim.com 2026-03-26 17:53
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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