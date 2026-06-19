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2026.06.19 (금)
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[금/유가] 미-이란 합의 발효·호르무즈 통항 재개에 유가 하락…매파 연준에 금 하락

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  • 미국이 18일 이란과 임시 평화 합의를 발효하며 호르무즈 해협 유조선 통행이 재개돼 국제유가가 하락했다.
  • 호르무즈 해협 원유 수송은 점진 회복될 전망이나 공급 차질과 견조한 수요로 전쟁 이전 저유가 복귀는 어렵다는 관측이 나왔다.
  • 연준의 매파적 통화정책 기조와 달러 강세로 금값이 급락했고, 시장은 12월 미 금리 인상 가능성을 높게 반영했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

밴스 부통령 "이스라엘 휴전 깨지 마" 경고에 브렌트유 상승

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란의 임시 평화 합의가 발효되고 유조선들이 잇따라 호르무즈 해협을 통과하기 시작하면서 18일(현지시각) 국제유가가 하락했다. 금값은 매파적 정책 신호를 내놓은 연방준비제도(Fed) 영향으로 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 3월 4일 이후 가장 낮은 수준까지 하락해 전날보다 19센트(0.25%) 낮은 배럴당 76.60달러에 거래를 마쳤다.

런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 배럴당 79.85달러로 전 거래일보다 30센트(0.38%) 상승 마감했다.

미국과 이란의 임시 평화 합의가 발효되고 유조선들이 잇따라 호르무즈 해협을 통과하기 시작하면서, 브렌트유는 지난 2월 27일 이후 최저 수준까지 떨어졌다. 이는 미국과 이스라엘이 이란을 처음 공격하기 직전 마지막 거래일 수준이었다.

하지만 JD 밴스 부통령이 이스라엘에 대해 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라를 추가 공격하지 말 것을 경고하면서, 미국과 이란 간 휴전 합의의 지속 가능성에 대한 우려가 커졌고 유가는 다시 위를 향했다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 이란과 합의한 종전 양해각서(MOU) 발효에 맞춰 레바논을 포함한 중동 전선 전반에서 휴전이 이뤄져야 한다고 재차 강조했다. 반면 이스라엘이 레바논 남부에 계속 주둔하겠다는 입장을 고수했다.

어게인캐피탈의 파트너인 존 킬더프는 "부통령의 이스라엘 관련 발언이 시장을 다시 긴장시키는 요인이 됐을 수 있다"며 "현재 시장은 아주 작은 불안 요소에도 민감하게 반응할 것"이라고 말했다.

킬더프는 "시장에는 이미 호르무즈 해협의 원유 수송이 완전히 정상화될 것이라는 기대가 반영돼 있다"며 "그보다 못한 결과가 나온다면 시장에는 문제가 될 것"이라고 말했다.

호르무즈 해협과 선박.[사진=블룸버그]  

◆ 호르무즈 정상화에도 저유가 복귀는 '글쎄'

애널리스트들은 호르무즈 해협의 원유 수송이 점진적으로 회복될 것으로 예상하고 있다. 다만 업계 전문가들은 수요가 살아나고 재고가 다시 채워지는 과정에서 유가가 급락하지는 않을 가능성이 높다고 경고했다.

투자은행 골드만삭스는 걸프 지역의 원유 수출이 7월 말까지 전쟁 이전 수준으로 정상화되고, 원유 생산은 10월까지 회복될 것으로 전망했다. 골드만삭스는 현재 수준에서 호르무즈 해협을 통과하는 물량이 하루 약 1,300만 배럴 증가하면, 전쟁 이전 대비 약 70% 수준의 수출 정상화가 가능할 것으로 추산했다.

BNP파리바는 현재로서는 전쟁 이전과 같은 저유가 수준으로 복귀할 것으로 예상하지 않고 있다. 은행은 지속적인 공급 차질과 견조한 수요를 감안할 때 배럴당 75달러 수준이 당분간 견고한 하방 지지선 역할을 할 것으로 전망했다. 전쟁 발발 전인 올해 첫 두 달 동안 브렌트유는 배럴당 약 60~70달러 선에서 거래됐었다.

한편 세계 2위 원유 소비국인 중국의 2026년 원유 소비량은 신에너지 전환과 높은 유가의 영향으로 2025년보다 4.9% 감소한 7억5,300만 톤이 될 것으로 예상됐다. 이는 중국석유(PetroChina) 산하 연구기관이 발표한 보고서의 전망이다.

◆ 연준 금리 인상 기대 커지며 금값 하락

금값은 연준이 매파적 통화정책 신호를 내놓고 달러화가 강세를 보이면서 하락했다. 다만 미국과 이란의 휴전 합의로 인플레이션 우려가 완화되고 국제유가가 하락하면서 금값의 추가 하락은 어느 정도 제한됐다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 3.1% 급락한 온스당 4,245.90달러에 거래를 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 기준 19일 2시 30분 온스당 4,225.39달러로 0.8% 하락했다.

연준은 수요일 기준금리를 동결했지만, 정책위원 19명 가운데 9명은 올해 안에 추가 금리 인상이 필요하다고 전망했다.

연준의 정책 성명 발표 이후 미국 달러지수는 상승세를 보이며 목요일 1년 만의 최고치를 기록했다. 달러화로 거래되는 금은 달러 강세가 나타날 경우 해외 투자자들에게 더 비싸지기 때문에 수요가 위축되는 경향이 있다.

CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 시장은 현재 오는 12월 미국이 금리를 인상할 가능성을 85%로 반영하고 있다. 이는 연준의 정책 발표 이전 예상치였던 61%보다 크게 높아진 수준이다.

제이너 메탈스의 부사장이자 수석 금속 전략가인 피터 그랜트는 "가장 중요한 요인은 전날 연준이 예상보다 매파적인 입장을 보인 것"이라며 "그 결과 달러가 올해 최고 수준까지 상승했고, 이것이 금 가격에 지속적인 하방 압력을 가하고 있다"고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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