[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 19일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 18일 의장 예방·수료식과 다수 세미나를 진행했다
- 여야 각 당 대표·원내대표는 회의·간담회·참배 등 공식 일정을 소화했다
- 조국혁신당·개혁신당 지도부는 인터뷰·통상업무 외 공개일정이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:00 조현 외교부 장관 예방 / 의장집무실
17:00 지방의원 의정연수 수료식 / 국회도서관 대강당
◆의원실 세미나
10:00 서미화 의원실 등, UNCRPD 20주년 성과와 과제: UN 장애인권리협약 협력단 상반기 릴레이 포럼 / 의원회관 대회의실
10:00 이용우 의원실 등, 누구는 보호받고 누구는 배제 되는가: 유산·사산·아버지 자녀산재와 태어난 시기 차별 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 안상훈 의원실 등, 사회복지 교육, 사회복지 현장에 대한 진단 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이훈기 의원실, 이훈기의 금요일 동네한바퀴 2주년 토크콘서트 / 의원회관 제2소회의실
13:00 김예지 의원실, 장애인 근로지원인 서비스 20년 발자취와 제도 개선 방향 모색 / 국회도서관 소회의실
14:00 김용태 의원실 등, 21세기, 놀이는 어떻게 재정의되어야 하는가? / 국회박물관 국회체험관
14:00 이언주 의원실 등, 글로벌 희토류 확보 전략과 대응과제 토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 이주희 의원실 등, 모두의 참정권 강화를 위한 청년들의 제안 / 의원회관 제4간담회의실
18:00 김용태 의원실 등, 자원빈국 대한민국은 어떻게 제련소를 수출했나 / 의원회관 제1간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 주진우 의원, [선관위 현안 기자회견]
14:00 최수진 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
10:30 김준형 조국혁신당 원내대표 접견 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*정점식 원내대표
08:20 신임 원내대표단 현충원 참배 / 국립 서울현충원
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:30 한국노총 간담회 / 한국노총 7층
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
- 공개일정 없음
*김준형 원내대표
07:30 YTN라디오 <장성철 뉴스명당> 전화인터뷰
09:00 장윤선 취재 편의점 인터뷰
10:30 한병도 원내대표 예방 / 민주당 원내대표실
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
통상업무
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