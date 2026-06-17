[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당- 6월 17일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 16일 경향포럼·뉴스토마토 포럼 등 각종 포럼과 토론회를 열었다
- 여야 각 의원실은 국민연금·노동·철도·에너지·SDGs 등 정책 세미나와 기자회견을 진행했다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당 지도부는 최고위원회의·의총·워크숍 등 당 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:30 2026 경향포럼 / 롯데호텔 서울 크리스탈볼룸
10:00 뉴스토마토 창립 20주년 포럼 / 중소기업중앙회 kbiz홀
◆의원실 세미나
10:00 박홍배 의원실 등, 국민연금 지배구조 개혁 방안 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
10:00 한민수 의원실 등, 모바일 광고시장의 이용자 후생을 위한 학계-시민단체 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 이용우 의원실 등, 일하는 사람 기본법과 근로자 추정제의 올바른 입법방향 / 국회도서관 소강당
10:30 강득구 의원실 등, 2026 한국 미래세대 꿈 지원 정책포럼 / 의원회관 대회의실
13:30 김예지 의원실 등, 후견 등 의사결정지원기본법 심포지엄: 의사결정지원으로, 성년후견제도 개혁 / 의원회관 제2소회의실
14:00 강승규 의원실 등, AI시대의 애기애타 리더십 / 국회도서관 소강당
14:00 복기왕 의원실 등, K-고속철, 지방심장을 다시 뛰게 하자: 광역경제권과 철도망의 미래 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 국가 지속가능발전 목표(SDGs) 이행 진단과 2027년 유엔 SDGS VNR 작성 과제 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 박상혁 의원실 등, 국민참정권 수호와 제도개혁을 위한 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 김건 의원실, 미국의 새로운 통상 어젠다 한국은 준비되어 있는가? / 의원회관 제3간담회의실
14:00 우재준 의원실 등, 환경과 기업을 살리는 중장기 무탄소 에너지 전략 / 의원회관 제1간담회의실
◆소통관 기자회견
10:40 최혁진 의원, [공직선거 관리체계 개선 기자회견]
13:20 정혜경 의원, [한화오션 산재 책임 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 2026 뉴스토마토 창립 20주년 포럼<대한민국 대전환, 취업에서 창업으로> / 중소기업중앙회 KBIZ홀
17:00 2026 참좋은지방정부협의회 상반기 정기총회 / 켄싱턴호텔 여의도 2층 첼시 연회장
*한병도 원내대표
08:30 2026 경향포럼 / 롯데호텔 서울 크리스탈볼룸
09:30 최고위원회의
10:30 2026 뉴스토마토 창립 20주년 포럼<대한민국 대전환, 취업에서 창업으로>
14:00 국민참정권 수호와 제도개혁을 위한 토론회 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
*정점식 원내대표
13:50 전략광물 비축 및 해외개발 지원법 제정을 위한 국회 입법토론회 / 국회 의원회관 제1세미나실
14:00 의원총회 / 국회 본관 246호
◆조국혁신당
*이준석 당대표
08:30 2026 경향포럼 / 롯데호텔 서울
*천하람 원내대표
통상업무
◆개혁신당
*신장식 당대표 권한대행
08:00 2026 경향포럼 / 롯데호텔 서울 크리스탈볼룸
15:30 6.3지방선거당선자워크숍 / 브리브 광주 바이 롯데호텔
*김준형 원내대표
15:30 6.3지방선거당선자워크숍 / 브리브 광주 바이 롯데호텔