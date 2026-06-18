[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 18일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 18일 본회의와 기후위기특위·인사청문특위를 여는 등 일정을 진행했다
- 여야 각 당 대표·원내대표는 최고위원회의·의총·본회의 등 당 공식 일정을 소화했다
- 의원들은 고용·노동·언론개혁·한반도 평화 등 다양한 주제의 세미나·토론회와 기자회견을 열었다
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◆국회의장
10:30 비교섭단체 원내대표 회동 / 의장집무실
14:00 본회의 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
11:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 본회의 / 본회의장
15:00 국무총리(한성숙)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
◆의원실 세미나
10:00 고용평등공시제, 어떻게 설계할 것인가? / 의원회관 제3세미나실
10:00 과소 산정 기준중위소득 어떻게 개선할 것인가 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 노란봉투법 시행 100일, 현장은 무엇을 말하는가? / 의원회관 제2간담회의실
13:00 대몽항쟁의 세계적 기억: 제1회 국제관계이해 국제학술대회 / 의원회관 제2간담회의실
13:30 농산물 가격안정과 적정 생산체계 구축을 위한 정책토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 가습기살균제 참사 국가배상체계 전환의 의미와 과제 / 입법조사처 대회의실
14:00 혐오표현 판단기준에 관한 2차 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
15:00 이재명 정부 시기 언론개혁, 어떻게 할 건가? / 의원회관 제3세미나실
18:00 한반도 적대관계 해소를 위한 법제도 정비, 어떻게 할 것인가 / 의원회관 제1세미나실
◆소통관 기자회견
09:40 정진욱 의원, [광주 반도체 공장 전공정(FAB) 유치 촉구 기자회견]
10:00 유상범 의원, [투표용지 부족 사태 관련 정교모 시국선언 기자회견]
10:40 서영교 의원, [현안 기자회견]
11:00 전종덕 의원, [간척농지 염도 측정 기준 개정 요구 기자회견]
11:40 김소희 의원, [서민민생 현안 기자회견]
13:00 이강일 의원, [쿠팡·배달의민족 불공정행위 엄중 처분 촉구 기자회견]
13:20 나경원 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 정준호 의원, [무안공항 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
13:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장(246호)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:40 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
10:00 국가비전2050포럼 주최 <'노란봉투법 시행 100일, 현장은 무엇을 말하는가?' 토론회> / 국회의원회관 제2간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
09:30 국립518민주묘지 참배
10:00 최고위원회 / 518민주묘지 민주의문 앞
14:00 본회의
18:00 호남권역 출마자 간담회
*김준형 원내대표
10:30 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동 / 국회의장실
14:00 본회의
18:00 6.15공동선언 26주년 국회토론회 '한반도 적대관계 해소를 위한 법제도 정비, 어떻게 할 것인가' / 의원회관 1세미나실
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 본회의 / 국회 본회의장
*천하람 원내대표
08:30 뉴스1 미래유통혁신포럼 / 콘래드호텔 파크볼룸 5층
10:30 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동 / 의장집무실(국회 본관 303호)
22:20 MBN 판도라 출연
chogiza@newspim.com