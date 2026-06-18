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2026.06.18 (목)
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[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 18일

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AI 핵심 요약

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  • 국회는 18일 본회의와 기후위기특위·인사청문특위를 여는 등 일정을 진행했다
  • 여야 각 당 대표·원내대표는 최고위원회의·의총·본회의 등 당 공식 일정을 소화했다
  • 의원들은 고용·노동·언론개혁·한반도 평화 등 다양한 주제의 세미나·토론회와 기자회견을 열었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

◆국회의장

10:30 비교섭단체 원내대표 회동 / 의장집무실
14:00 본회의 / 본회의장

◆본회의 및 상임위원회

11:00 기후위기특별위원회 전체회의 / 본관 622호
14:00 본회의 / 본회의장
15:00 국무총리(한성숙)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호

◆의원실 세미나

10:00 고용평등공시제, 어떻게 설계할 것인가? / 의원회관 제3세미나실
10:00 과소 산정 기준중위소득 어떻게 개선할 것인가 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 노란봉투법 시행 100일, 현장은 무엇을 말하는가? / 의원회관 제2간담회의실
13:00 대몽항쟁의 세계적 기억: 제1회 국제관계이해 국제학술대회 / 의원회관 제2간담회의실
13:30 농산물 가격안정과 적정 생산체계 구축을 위한 정책토론회 / 의원회관 제3세미나실
14:00 가습기살균제 참사 국가배상체계 전환의 의미와 과제 / 입법조사처 대회의실
14:00 혐오표현 판단기준에 관한 2차 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
15:00 이재명 정부 시기 언론개혁, 어떻게 할 건가? / 의원회관 제3세미나실
18:00 한반도 적대관계 해소를 위한 법제도 정비, 어떻게 할 것인가 / 의원회관 제1세미나실

◆소통관 기자회견

09:40 정진욱 의원, [광주 반도체 공장 전공정(FAB) 유치 촉구 기자회견]
10:00 유상범 의원, [투표용지 부족 사태 관련 정교모 시국선언 기자회견]
10:40 서영교 의원, [현안 기자회견]
11:00 전종덕 의원, [간척농지 염도 측정 기준 개정 요구 기자회견]
11:40 김소희 의원, [서민민생 현안 기자회견]
13:00 이강일 의원, [쿠팡·배달의민족 불공정행위 엄중 처분 촉구 기자회견]
13:20 나경원 의원, [정치 현안 기자회견]
13:40 정준호 의원, [무안공항 관련 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표·한병도 원내대표
13:30 의원총회 / 국회 본관 제4회의장(246호)
14:00 본회의 / 국회 본관 본회의장

*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실

◆국민의힘

*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
13:40 의원총회 / 국회 예결위회의장
14:00 본회의 / 국회 본회의장

*정점식 원내대표
10:00 국가비전2050포럼 주최 <'노란봉투법 시행 100일, 현장은 무엇을 말하는가?' 토론회> / 국회의원회관 제2간담회의실

◆조국혁신당

*신장식 당대표 권한대행
09:30 국립518민주묘지 참배
10:00 최고위원회 / 518민주묘지 민주의문 앞
14:00 본회의
18:00 호남권역 출마자 간담회

*김준형 원내대표
10:30 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동 / 국회의장실
14:00 본회의
18:00 6.15공동선언 26주년 국회토론회 '한반도 적대관계 해소를 위한 법제도 정비, 어떻게 할 것인가' / 의원회관 1세미나실

◆개혁신당

*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
14:00 본회의 / 국회 본회의장

*천하람 원내대표
08:30 뉴스1 미래유통혁신포럼 / 콘래드호텔 파크볼룸 5층
10:30 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동 / 의장집무실(국회 본관 303호)
22:20 MBN 판도라 출연

chogiza@newspim.com

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특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
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SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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