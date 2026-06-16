[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 6월 16일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장과 여야 지도부가 16일 공공정책포럼·이데일리 전략포럼 등에 참석했다
- 여러 의원실이 배달플랫폼·먹는물·노동·애니메이션·청소년 성평등 등 정책 세미나와 토론회를 열었다
- 여야 각 당은 정년연장·싱크홀·유통·해상풍력 등 현안 관련 기자회견·의총·방송출연 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
08:20 2026 국민공공정책포럼(국민일보빌딩 컨벤션홀)
17:00 제17회 이데일리 전략포럼(서울신라호텔 다이너스티홀)
◆의원실 세미나
07:00 이성윤 의원실, 글로벌 서해안시대 특별위원회(의원회관 제1세미나실)
09:30 김원이 의원실 등, 배달 플랫폼 생태계의 지속가능성: 진단과 처방(국회도서관 소강당)
10:00 서왕진 의원실 등, 먹는물 신뢰의 기준, 유해화학물질은 어떻게 관리되고 있나: 2026 제1회 먹는물정책포럼(의원회관 제5간담회의실)
14:00 허성무 의원실 등, (지방선거 이후)노동존중·노동친화적 산업단지 전환을 위한 국회토론회(의원회관 제10간담회의실)
14:00 윤후덕 의원실 등, K-애니메이션 산업 위기 극복을 위한 방송발전기금 전략적 투입 및 제도 개선 정책 간담회(의원회관 제11간담회의실)
14:00 정춘생 의원실 등, 빠짐없는 권리, 소외없는 노동: 모든 가사노동자 노동권 보장 방안 마련 토론회: 제15회 국제가사노동자의날 기념 토론회(의원회관 제2간담회의실)
14:00 한지아 의원실, 의료계의 목소리를 듣는다(의원회관 제1소회의실)
14:00 강경숙 의원실 등, 혐오와 갈등의 시대, 청소년 성평등 교육의 과제(국회도서관 소강당)
◆소통관 기자회견
10:00 김은혜 의원, [선관위 현안 관련 기자회견]
11:00 박홍배 의원, [65세 정년연장 법 개정 촉구 양대노총 기자회견]
11:40 진선미 의원, [명일동 싱크홀 관련 기자회견]
14:40 민병덕 의원, [홈플러스 정상화 약속 이행 촉구 단식농성 34일차 입장 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:00 제6차 중앙위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
08:30 2026 국민공공정책포럼 / 국민일보빌딩 12층 컨벤션홀(서울 영등포구 여의공원로 101)
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:00 문화일보 유튜브 '허민의 뉴스쇼' 출연 / 서울 중구 새문안로 22)
17:00 제17회 이데일리 전략포럼 / 서울신라호텔 다이너스티홀
*정점식 원내대표
08:20 국민일보 주최 <2026 국민공공정책포럼> / 서울 영등포구 여의공원로 101)
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*신장식 당대표 권한대행
08:45 공개 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
*서왕진 원내대표
08:45 공개 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
12:40 2026해상풍력 공급망 컨퍼런스&전시회 / 여수엑스포 컨벤션 센터
◆개혁신당
*이준석 당대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당 출연
14:00 동탄 신도시 발전을 위한 입법지원 토론회 / 동탄목동이음터 이음홀(경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로20길 6)
*천하람 원내대표
17:00 제17회 이데일리 전략포럼(Edaily Strategy Forum·ESF 2026)/ 서울신라호텔 다이너스티홀(서울 중구 동호로 249)
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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