뉴욕증시, 인텔 등 반도체 주도 반등…나스닥 1.91%↑

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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 18일(현지시간) 반도체주를 앞세워 반등했다. 전날 연방준비제도(Fed)가 올해 금리 인상 가능성을 확대하며 촉발된 매도세를 딛고 시장은 회복 흐름을 보였다. 중동 평화 합의에 대한 낙관론이 인플레이션 우려를 누그러뜨린 점도 힘을 보탰다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 72.15포인트(0.14%) 오른 5만1564.70을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 80.48포인트(1.08%) 상승한 7500.58, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 496.28포인트(1.91%) 뛴 2만6517.93을 각각 가리켰다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 10.68% 하락한 16.47을 기록했다.

이날 강세는 반도체주가 주도했다. 인텔의 주가는 10.64% 뛰어 반도체 랠리를 이끌었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 아이폰 제조사 애플이 미국에서 칩을 설계·생산하기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다고 밝혀 인텔의 주가를 띄웠다. 엔비디아는 2.95% 올랐으며 마이크론 테크놀로지도 8.70% 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 6.42% 강세를 보였다.

더 웰스 얼라이언스의 로버트 콘조 최고경영자(CEO)는 "인공지능(AI) 인프라와 여러 경쟁 산업에 미치는 AI의 영향 때문에 기업들이 협력하는 데 대한 강세론이 커지고 있다"며 "애플-인텔은 앞으로 벌어질 일의 작은 단면"이라고 말했다.

유가 하락도 시장 분위기에 긍정적이었다. 이날 유가는 미국과 이란이 4월 휴전을 60일 더 연장하는 잠정 합의에 서명한 후 3월 초 이후 최저 수준으로 미끄러졌다. 양측이 최종 합의에 이를 시간을 벌기 위한 조치다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com

시장은 전날 연준의 회의 결과도 소화했다. 케빈 워시 신임 연준 의장은 인플레이션을 잡아야 할 필요성을 강조하고 다른 정책 결정자들이 향후 차입 비용 인상을 시사했다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치에 따르면 트레이더들은 이르면 9월 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인상 확률을 50%, 50bp 인상 확률을 17%로 반영했다.

칸토르의 에릭 존스턴 수석 주식·매크로 전략가는 "오늘 랠리를 만든 세 가지 요인은 반도체 부문에 대한 지속적 열기, 유가의 계속된 하락, 그리고 전날 연준 회의에 대한 재해석"이라고 진단했다.

그러면서 "투자자들이 연준이 향후 정책 방향에 대한 가이던스를 줄이겠다는 워시 의장의 시사와 물가 안정에 대한 그의 강조가 미칠 영향을 여전히 가늠하고 있다"며 "오늘의 결론은 연준이 인플레이션에 관해 더 큰 신뢰성을 갖췄다는 것"이라고 평가했다.

S&P500의 11개 주요 업종 중 5개가 오름세를 보였다. 기술 업종은 2.68% 상승했으며 임의소비재는 1.76% 전진했다.

개별 종목 중 액센추어는 연간 매출 전망의 상단을 낮춘 후 18% 넘게 급락했다. 동종 업체인 코그니전트와 IBM도 10.55%, 5.04% 각각 하락했다.

식료품 체인 크로거는 1분기에 예상을 밑도는 이익을 발표하고 연간 전망을 그대로 유지한 후 8.43% 떨어졌다.

일론 머스크의 스페이스X 주가는 3.57% 내리며 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이날 하락으로 스페이스X의 시가총액은 아마존 밑으로 낮아졌다.

한편 이날은 분기에 한 번 주식, 지수 옵션, 선물 관련 파생상품 계약이 동시에 만료되는 이른바 '세 마녀의 날(트리플 위칭)'이었다.

19일 뉴욕증시는 준틴스 연방 공휴일로 휴장한다.

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