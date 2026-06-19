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2026.06.19 (금)
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뉴욕증시, 인텔 등 반도체 주도 반등…나스닥 1.91%↑

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 18일 반도체주 강세에 반등했다.
  • 인텔 급등과 유가 하락이 지수 상승을 이끌었다.
  • 연준 긴축 우려에도 투자심리는 회복됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 18일(현지시간) 반도체주를 앞세워 반등했다. 전날 연방준비제도(Fed)가 올해 금리 인상 가능성을 확대하며 촉발된 매도세를 딛고 시장은 회복 흐름을 보였다. 중동 평화 합의에 대한 낙관론이 인플레이션 우려를 누그러뜨린 점도 힘을 보탰다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 72.15포인트(0.14%) 오른 5만1564.70을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 80.48포인트(1.08%) 상승한 7500.58, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 496.28포인트(1.91%) 뛴 2만6517.93을 각각 가리켰다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 10.68% 하락한 16.47을 기록했다.

이날 강세는 반도체주가 주도했다. 인텔의 주가는 10.64% 뛰어 반도체 랠리를 이끌었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 아이폰 제조사 애플이 미국에서 칩을 설계·생산하기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다고 밝혀 인텔의 주가를 띄웠다. 엔비디아는 2.95% 올랐으며 마이크론 테크놀로지도 8.70% 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 6.42% 강세를 보였다.

더 웰스 얼라이언스의 로버트 콘조 최고경영자(CEO)는 "인공지능(AI) 인프라와 여러 경쟁 산업에 미치는 AI의 영향 때문에 기업들이 협력하는 데 대한 강세론이 커지고 있다"며 "애플-인텔은 앞으로 벌어질 일의 작은 단면"이라고 말했다.

유가 하락도 시장 분위기에 긍정적이었다. 이날 유가는 미국과 이란이 4월 휴전을 60일 더 연장하는 잠정 합의에 서명한 후 3월 초 이후 최저 수준으로 미끄러졌다. 양측이 최종 합의에 이를 시간을 벌기 위한 조치다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com

시장은 전날 연준의 회의 결과도 소화했다. 케빈 워시 신임 연준 의장은 인플레이션을 잡아야 할 필요성을 강조하고 다른 정책 결정자들이 향후 차입 비용 인상을 시사했다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치에 따르면 트레이더들은 이르면 9월 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인상 확률을 50%, 50bp 인상 확률을 17%로 반영했다.

칸토르의 에릭 존스턴 수석 주식·매크로 전략가는 "오늘 랠리를 만든 세 가지 요인은 반도체 부문에 대한 지속적 열기, 유가의 계속된 하락, 그리고 전날 연준 회의에 대한 재해석"이라고 진단했다.

그러면서 "투자자들이 연준이 향후 정책 방향에 대한 가이던스를 줄이겠다는 워시 의장의 시사와 물가 안정에 대한 그의 강조가 미칠 영향을 여전히 가늠하고 있다"며 "오늘의 결론은 연준이 인플레이션에 관해 더 큰 신뢰성을 갖췄다는 것"이라고 평가했다.

S&P500의 11개 주요 업종 중 5개가 오름세를 보였다. 기술 업종은 2.68% 상승했으며 임의소비재는 1.76% 전진했다.

개별 종목 중 액센추어는 연간 매출 전망의 상단을 낮춘 후 18% 넘게 급락했다. 동종 업체인 코그니전트와 IBM도 10.55%, 5.04% 각각 하락했다.

식료품 체인 크로거는 1분기에 예상을 밑도는 이익을 발표하고 연간 전망을 그대로 유지한 후 8.43% 떨어졌다.

일론 머스크의 스페이스X 주가는 3.57% 내리며 이틀 연속 하락세를 이어갔다. 이날 하락으로 스페이스X의 시가총액은 아마존 밑으로 낮아졌다. 

한편 이날은 분기에 한 번 주식, 지수 옵션, 선물 관련 파생상품 계약이 동시에 만료되는 이른바 '세 마녀의 날(트리플 위칭)'이었다.

19일 뉴욕증시는 준틴스 연방 공휴일로 휴장한다.

mj72284@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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