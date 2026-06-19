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'정권은 짧다' 역풍 맞은 鄭, '반명'→ '친청' vs '친석' 구도 전환 안간힘

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  • 정청래 더불어민주당 대표가 17일 '친석' 표현을 처음 사용하며 차기 당권 경쟁 전선을 김민석 총리로 옮기려 했다.
  • 정 대표는 '정권은 짧다' 발언으로 친명계 반발을 산 뒤 '민주당 모두는 친명'이라며 대통령과의 직접 대립 이미지를 피하려 했다.
  • 정치권은 정 대표의 '친석 대 친청' 구도가 친명계 분화를 노린 전략이지만 실제 영향력과 설득력은 미지수라고 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최민희 이어 鄭도 공개 발언서 '친석' 언급
"친명 대 친청은 불리…프레임 전환 시도"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = '정권은 짧다'는 발언으로 친명(친이재명)계의 반발을 샀던 정청래 더불어민주당 대표가 최근 '친석(친김민석)'이라는 표현을 쓰기 시작하며 이목이 쏠린다.

자신을 향한 '반명'(반이재명) 프레임을 차단하는 동시에 차기 당권 경쟁의 전선을 이재명 대통령이 아닌 김민석 국무총리 쪽으로 옮기려는 전략적 행보라는 분석이다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 마친 이재명 대통령이 18일 오전 경기 성남시 서울공항에 도착해 정청래 더불어민주당 대표와 악수를 하고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

◆ '친명 대 친청' 부담됐나…정청래가 직접 거론한 '친석'

19일 정치권에 따르면 정 대표는 지난 17일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "일부 언론에서 친청파가 어떻고 친석파가 어떻고 저도 알 수 없는 악의적 갈라치기에 골몰한다"고 말했다.

그러면서 "민주당은 모두 이재명 정부 성공을 바라는 친명"이라며 "이재명 정부 성공과 정권 재창출을 바라는 민주당원과 지지자는 모두 당원파이고 개혁파"라고 강조했다.

표면적으로는 계파 구도를 부정하는 발언이지만 당 안팎에서는 정 대표가 처음으로 '친석'이라는 표현을 사용한 배경에 주목하는 분위기다. '친명 대 친청'이 아닌 '친청과 친석'의 경쟁 구도를 의도적으로 부각하려 한다는 해석이다. 

이는 최근 친명계와의 갈등이 격화된 상황과 무관치 않다는 분석이 나온다.

정 대표는 지난 10일 6·3 지방선거 이후 첫 공개 최고위원회의에서 "국민은 영원하고 정권은 짧다"고 발언해 친명계의 반발을 불렀다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김민석 국무총리(오른쪽부터), 정청래 더불어민주당 대표, 강훈식 대통령 비서실장이 18일 오전 경기 성남시 서울공항에서 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 서울공항을 떠나자 인사하고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

◆최민희 "친석 대 친청은 가능하다" 

6·3 지방선거 후 최고위원직에서 사퇴한 친명계 이언주 의원은 지난 15일 시비에스(CBS) 라디오 인터뷰에서 "'정권은 짧다' 이것은 어마어마한, 거의 역린을 건드린 것"이라고 말했다. 친명계 강득구 최고위원도 지난 12일 광주 최고위원회의에서 "국민과 당원은 영원하지만 당권은 짧다"며 정 대표를 직격했다.

청와대 내부에서도 '당의 분열을 초래할 수 있는 발언' '협박성 발언' 등 격앙된 반응을 보인 것으로 전해졌다.

이에 앞선 지난 9일에는 이 대통령의 주요 7개국(G7) 정상회의 일정 출국 환송 행사에 정 대표가 초대받지 못하며 이 대통령의 불편한 심기가 반영됐다는 해석이 나오기도 했다.

정 대표 입장에서는 전당대회를 앞두고 현직 대통령과 대립하는 이미지가 굳어지는 것이 정치적으로 부담스러울 수밖에 없다. 이러한 상황이 이어질 경우 당 대표 연임은 물론 향후 여당 대표가 자기 정치에만 몰두했다는 비판에서도 자유롭지 못하다.

이 때문인지 친청계에서는 경쟁 구도를 이 대통령이 아닌 김민석 총리 쪽으로 이동시키려는 움직임이 감지되고 있다.

최민희 의원은 지난 11일 한국방송(KBS) 사사건건에 출연해 "어떻게 대통령과 당 대표의 갈등 구조가 가능하냐, 친명 대 친청은 없다"며 "굳이 구분한다면 김민석 총리와 정청래 대표가 경쟁하는 것이다. 친석 대 친청은 가능하다"고 말했다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김민석 국무총리, 정청래 더불어민주당 대표가 18일 오전 경기 성남시 서울공항에서 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽순방을 마치고 귀국한 이재명 대통령과 김혜경 여사를 맞이하기 위해 이동하고 있다. 2026.06.18 ryuchan0925@newspim.com

◆ '친석 대 친청' 구도 변화 가능할까…정치권서는 "미지수" 분석

이에 대해 정치권에서는 실제 구도 변화가 가능할지에 대해 의구심을 보였다. 결국 여권의 정치 구도는 대통령을 중심으로 짜여진다는 게 이유다.

이종훈 정치평론가는 정 대표의 '친석' 언급에 대해 "친명 대 친청 구도로 가면 친명계가 절대 다수인 만큼 정 대표에게 불리할 수밖에 없다"며 "친명 전체를 상대하기보다 친명 내부를 친석과 비(非)친석으로 나눠 경쟁 구도를 재설정하려는 의도로 보인다"고 분석했다.

다만 그는 "실제로 이런 프레임이 당내에서 얼마나 영향력을 가질지는 미지수"라며 "먹히기 쉽지 않지만 일단 시도해볼 수 있는 정치적 전략"이라고 봤다.

여권 사정에 밝은 한 관계자는 "정 대표 입장에서는 이 대통령과 직접 대립하는 구도가 형성되는 것이 부담스러울 수밖에 없다"며 "최근 '민주당 모두는 친명'이라는 메시지를 반복하는 것도 같은 맥락으로 보인다"고 말했다.

그러면서도 "여당 내 권력 구도는 결국 대통령을 중심으로 형성될 수 있다"며 "친석 대 친청 프레임이 얼마나 설득력을 가질지는 미지수"라고 했다.

chogiza@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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