최민희 의원 "제가 왜 친청이냐...대립된다면 저는 당연히 친명"

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"지방선거는 절반의 실패, 절반의 승리"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 최민희 더불어민주당 의원이 10일 자신을 이른바 '친청(친정청래)계'로 분류하는 시각에 대해 "나는 당연히 친명(친이재명)"이라고 밝혔다.

최 의원은 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 진행자가 "내심은 친청계로 분류하고 있다"고 말하자 즉각 "틀렸다"고 반박했다.

최민희 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 의원은 과거 이재명 대통령이 정치적 위기에 놓였을 때 누구보다 앞장서 옹호해 왔다며 "제가 왜 친청입니까"라고 되묻기도 했다.

그는 "제가 지금 이렇게 일 잘하는 대통령한테 줄 서지, 속으로 친청이라고 하셨는데 저를 바보로 보시는 것 같다"고 말했다.

친명과 친청이 대립 구도로 놓인다면 어느 쪽이냐는 취지의 질문에는 "대립이 안 되는데 대립된다면 저는 당연히 친명"이라고 재차 강조했다.

다만 그는 '친청입니까, 친석(친김민석)입니까'라는 질문에는 "아무것도 아니다"라며 "당원 중심을 주장하는 분, 언론 개혁을 중단 없이 해줄 분, 검찰개혁을 완성해 줄 분을 지지할 것"이라고 말했다.

6·3 지방선거 결과에 대해서는 "절반의 실패이자 절반의 승리"라면서도 "서울의 포션이 너무 크고 허탈감이 크다"라고 말했다.

정원오 서울시장 민주당 후보가 오세훈 당선인에게 패한 데 대해서는 "가장 눈에 띄는 게 공보물에 대통령이 없다"며 "바닥 정서가 민주당이나 개혁적인 사람이 아니더라도 '이재명 대통령에 한 번 힘을 실어주고 싶다'는 정서가 깔려 있었다"고 짚었다.

chogiza@newspim.com