강훈식, 정청래 패싱 논란 일축 "당이 더 바쁠 때…배웅 인원 최소화"

李대통령, 유럽 순방 출국에 민주당 지도부 불참

강훈식 "선관위 사태로 당이 바쁠 때" 해명

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령비서실장은 9일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 차 출국한 이재명 대통령의 공항 환송에 정청래 더불어민주당 대표가 참석하지 않은 것에 "배웅 인원 최소화 차원"이라고 설명했다.

일각에서 6·3 지방선거 서울시장 선거 여당 패배의 책임을 물어 정 대표를 환송 행사에서 배제한 것이라는 해석을 내놓자 이를 부인한 것이다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 유럽 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 순방길에 오른 이재명 대통령이 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 환송객들과 함께 공군 1호기로 이동하고 있다. 왼쪽 부터 홍익표 청와대 정무수석, 강훈식 대통령 비서실장, 이 대통령, 김혜경 여사, 김민석 국무총리, 윤호중 행정안전부 장관. 2026.06.09 ryuchan0925@newspim.com

강 실장은 이날 서울 종로구 청와대 사랑채에서 열린 '빛의 궤적' 기획전시 관람 행사 후 기자들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다.

강 실장은 정 대표의 환송 행사 불참은 지선 투표용지 부족 사태 후속 대책을 마련하는 데 당의 역할이 중요하다는 의미일 뿐이라고 확대해석을 경계했다.

강 실장은 "조정식 국회의장을 뵙고도 말씀드렸지만 부실 투표 문제를 엄중하게 생각하고 있다"며 "지금 대통령 환송을 위해서 우르르 나가기보다는 최소한으로 하려고 그렇게 한 것"이라고 했다.

그러면서 "지금은 당이 더 바쁠 때다. 국회에서 해야 할 역할이 많다"며 "입법부의 역할이 매우 중요해지는 시기이기 때문"이라고 덧붙였다.

강 실장은 "권력이 분리돼 있고, (중앙선거관리위원회에) 관여할 수 없게 돼 있어서 감사원의 감사도 헌법적으로는 불가하다고 헌법재판소에서 판결을 낸 사안"이라며 "그래서 지난번 선거관리위원회의 채용 비리 사건 때도 결과적으로 아무런 조사를 못한 결과가 빚어진 것"이라고 짚었다. 아울러 "지금은 입법부가 이 (선관위 관련 제도 개선) 역할을 해줘야 할 때"라며 "환송보다도 그게 더 중요하다는 인식에서 발현된 것"이라고 했다.

이 대통령은 이날 오전 G7 정상회의에 참석하고자 경기 성남시 서울공항을 통해 유럽으로 출국했다. 공항에는 김민석 국무총리와 강 실장, 윤호중 행정안전부 장관, 홍익표 정무수석 등이 배웅에 나섰지만 정 대표와 한병도 원내대표 등 민주당 지도부는 모습을 보이지 않아 '민주당 패싱'이라는 해석이 나왔다.

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