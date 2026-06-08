정청래 "李대통령, 대체불가 리더십…검찰개혁 국회에서 좋은 성과 낼 것"

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"해박한 지식으로 답변...국정 현안 꿰뚫고 있어 놀라워"

"국익과 국민 안전 최우선 발언...리스크 관리 뛰어난 지도자 풍모"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 8일 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 높이 평가하며 "대체불가 대한민국, 대체불가 이재명 대통령"이라고 밝혔다.

정 대표는 페이스북에서 "이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견을 지켜보았다"며 "대한민국이 나아가야 할 미래 비전을 정확히 제시했고, 대한민국의 구조적 문제에 대해서도 정확히 인식하고 파악하고 있었다"고 평가했다.

그는 "역대 어느 대통령에게서도 보기 어려웠던 현상에 대한 본질적 문제의식과 사안별 디테일에 대한 정확한 파악이 있었다"며 "한마디로 대체불가한 이재명 대통령"이라고 강조했다.

정청래 더불어민주당 대표가 한병도 원내대표와 함께 이재명 대통령과 팔짱을 낀 사진을 공개했다. [사진=정청래 페이스북]

특히 기자회견 질의응답 과정에 대해서도 "누가 어떤 질문을 할지 예상할 수 없는 상황에서도 주저함이나 망설임 없이 해박한 지식을 바탕으로 답변했다"며 "국정 현안을 훤히 꿰뚫고 있다는 점이 놀라웠다"고 했다.

정 대표는 이 대통령이 대한민국이 직면한 문제들에 대해 단기·중장기적 우선순위를 제시했다며, 중동 정세와 관련한 외교 정책에 대해서도 긍정적으로 평가했다.

그는 "대한민국의 국익과 국민의 생명·안전을 최우선으로 하겠다는 용기 있는 발언이 인상적이었다"며 "리스크 관리 능력이 뛰어난 지도자의 풍모를 보여주었다"고 했다.

또 선거관리위원회 투표용지 부족 문제와 관련해 "4부 요인과 머리를 맞대고 토론하겠다는 것은 매우 필요한 조치"라며 "문제를 제기한 청년들에게 감사를 표한 점도 인상적이었다"고 짚었다.

이어 "주권감수성이라는 언급은 헌법 제1조에 대한 깊은 인식을 보여준 것"이라며 "국회에서도 국정조사와 특검 등 가능한 모든 조치를 강력하게 추진하겠다"고 강조했다.

한편 정 대표는 이날 또 다른 페이스북 글을 통해 이 대통령의 검찰개혁 관련 발언에 특별한 의미를 부여했다.

이 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 검찰의 보완수사권 존치 여부와 관련해 "국회로 넘겨 논의하고 정부 입장을 어느 쪽으로 고집하지 말았으면 좋겠다"고 밝혔다.

이에 대해 정 대표는 관련 기사 내용을 공유하며 "특별히 감사합니다. 국회에서 좋은 결론으로 성과를 내겠습니다"라고 적었다.

앞서 이날 이 대통령은 청와대 영빈관에서 연 취임 1주년 기자회견에서 "검찰 불신이 너무 크다"며 "보완수사권조차 악용될 수 있다는 우려도 일리가 있다"고 말했다. 이어 "국민들의 불안감을 해소하는 것이 가장 중요하다"며 검찰개혁 문제를 국회 논의에 맡기겠다는 입장을 밝혔다.

또 "사건을 만들고 증거를 조작하고 기소해 괴롭히는 일이 국가기관에서 벌어져서는 안 된다"며 "검찰이 일정한 선을 너무 많이 넘어버렸다. 업보라고 생각한다. 어쨌든 국회에 맡길 생각"이라고 했다.

chogiza@newspim.com