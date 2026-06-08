[李 취임1년 회견] 李대통령 "조작기소 특검, 법과 상식대로…국회 판단"

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"최소한 진상규명 해야…객관적으로 문제 꽤 많아"

민주당 주도 특검법 추진 다시 한 번 분명히 시사

[서울=뉴스핌] 박찬제 송기욱 기자 = 이재명 대통령은 8일 더불어민주당이 추진하는 '조작기소 특검법'과 관련해 "법과 상식대로 하면 된다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 "잘못된 게 있으면 바로잡으면 되는 것이고 잘못된 게 없으면 그냥 놔두면 된다"며 이같이 말했다.

사실상 정부·여당인 더불어민주당 주도의 조작기소 특검법 추진을 다시 한 번 분명히 했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "최소한 진상 규명해야 한다"며 "어떤 문제가 있어 보이긴 하지 않나. 객관적으로 문제가 있어 보이는 것들이 꽤 많다"고 지적했다.

이 대통령은 "그런데 진상 규명을 내가 지휘하는 검찰과 경찰 합동 수사 본부가 할 수도 있다. 이게 원래 일반적인 것"이라며 "그리고 국회가 임명하는 특검이 할 수도 있다"고 설명했다.

이 대통령은 "내 입장에서는 어떤 게 낫겠나. 합수본이 훨씬 낫지 않겠나"라며 "국민 입장이나 야당 입장에서는 특검이 더 낫지 않나"라고 반문했다.

이 대통령은 "(수사를) 안 할 수는 없다. 수없이 고소와 고발이 됐고 여러 의문이 제기되고 있다. 어떤 방식이 나을지 국회에서 이 점도 고려해서 판단하면 될 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 "그 결과를 어떻게 할지는 결과를 보고 판단하면 된다"며 "법과 상식에 따라 잘못됐으면 시정하면 되는 거고, 잘못이 없으면 놔두면 된다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com