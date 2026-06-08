[李 취임 1년 회견] 李대통령 "선관위, 모범 민주국가 망가뜨려…충격적이다"

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6·3 지방선거 투표지 부족 사태 강도 높게 비판

"참 한심하고 어처구니 없어…시스템 점검 예정

주권행사 침해…근본 고민 해 준 청년들께 감사"

[서울=뉴스핌] 박찬제 조승진 기자 = 이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "첨단 대한민국, 모범적 민주국가 대한민국의 이 모든 것을 한순간에 깡그리 망가뜨렸다"고 강도 높게 비판했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 투표용지 부족 사태에 대한 질문을 받고 "어처구니없는 일"이라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "아마 소위 민주주의 발전도가 낮은 국가가 봐도 투표지가 부족해서 투표를 못 했다고 하면 상상하기 어려운 일일 것"이라며 "충격일 것"이라고 지적했다.

이 대통령은 중앙선거관리위원회에 대해 "문제가 있지만 참 한심하다. 어떻게 대명천지 대한민국에서 그것도 독립 기관인 선관위가 저런 결과를 만들어 냈을까"라며 "낮 2시부터 부족하다고 했는데 대책도 없이 방치해서 일부러 그랬나 싶을 정도로 한심하다고 생각했다"고 거듭 비판했다.

지난 3일부터 이어지고 있는 청년층 시위와 문제 제기에 대해 이 대통령은 "많은 청년의 문제 제기를 보면서 나도 참 민감도가 많이 떨어져 있는 게 아닌가라는 생각이 들었다"고 말했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "원리 원칙에 대해 민주 공화국 대한민국의 투표권 행사를 정부가 저렇게 대책 없이, 속된 말로 어영부영 대충해서 주권 행사를 못 하게 했다"고 지적했다.

이 대통령은 "국민 주권에 대한 존중이 말만 있었지 실제로는 없었던 게 아닌가. 정말 심각한 문제"라며 "우리 같은 사람들은 둔감해졌다고 할까, 주권 감수성이 부족하지 않았나 싶은 반성이 들었다"고도 했다.

이 대통령은 "헌법·헌정 시스템 문제가 생긴 것 같다"며 "독립기관 문제라고 국회가 따로 하기보다 정부 주요 요인들이 모여 어떻게 접근하는 게 맞을지 의견을 들어보려고 한다"고 했다.

이 대통령은 "적당히 넘어가면 이런 일 또 생길 거 아니냐"며 "근본적인 고민을 하게 해 준 청년들께 감사하다"고 했다.

pcjay@newspim.com