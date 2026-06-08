[李 취임1년 회견] 李대통령 "중동전쟁 쉽게 끝나지 않을 듯…원유 87% 이상 정상 수급"

"고물가 대응책이 문제

석유 제품 가격 상승 압력 높아

다른 나라 비해 안정적 관리"

[서울=뉴스핌] 박찬제 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 8일 중동전쟁 장기화 가능성을 우려하면서도 원유 수급은 안정 대책에 따라 원활하게 진행되고 있어 불안해하거나 걱정하지 않아도 된다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 중동전쟁 장기화에 따른 경제충격 완화 방안에 대한 언론 질문에 이같이 답했다.

이 대통령은 "지금 현재 상태에서도 원유 수급은 수입처 다변화 같은 안정 대책을 취하고 있다"며 "87% 이상 수급이 정상적으로 이뤄지는 중"이라고 설명했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "물론 대략 10% 정도 부족한 것은 맞다"면서도 "이 부분은 수출 통제로 충분히 극복해 낼 수 있겠다는 생각이 든다"고 말했다. 이 대통령은 "중동전쟁은 오늘내일 쉽게 끝날 것 같지 않다"고 내다봤다.

그러면서 이 대통령은 물가 문제를 짚었다. 이 대통령은 "(원유) 수급 자체는 대응할 수 있다고 판단되는데 문제는 불안정성 때문에 원유 가격이 정상화, 즉 과거로 돌아가는 것은 쉬울 것 같지가 않다"며 "고물가 대응책이 문제"라고 설명했다.

이 대통령은 "우리(정부)로서는 최고 가격제 시행이나 비축유 활용, 수입선 다변화에 따른 비용 보전 지원으로 물가 상승 압력을 최소화하기 위해 노력 중"이라며 "석유 제품의 가격 상승 압력이 너무 높아서 물가에 영향이 크기는 하다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로도 시장 질서를 정상화하면서 불필요하거나 과도하게 물가가 상승하는 것을 관리하면 최악의 사태는 피할 수 있을 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "현재 우리 물가 상승률은 다른 나라에 비해 나름 안정적으로 관리되고 있다고 판단된다"며 "앞으로도 국가 역량을 동원해 상승 폭이 최소화될 수 있도록 할 것이며 위기 상황까지는 가지 않을 것"이라고 말했다.

pcjay@newspim.com