[李 취임1년 회견] 李대통령 "적절 시기에 적절 규모 개각…세밀히 검토하진 않아"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"정부 출범 1년…일하는 방식 재조정 할 시점 돼

김민석 총리 뛰어난 리더십으로 성과 많이 냈다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 조승진 기자 = 이재명 대통령이 8일 개각 여부에 대해 "적절한 시기에 적절한 규모로 개각을 해야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 "지금 시점에선 어느 시점에 어느 부처까지 개각을 할지 세밀하게 검토해 보지는 않았다"며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "적정 시기에 적정 규모의 개각이 있지 않을까 그런 정도만 말하겠다"고 말했다.

이 대통령은 "정부 출범 1년이 됐다. 우리도 일하는 방식과 내용, 방향, 이런 것들을 재조정할 시점이 돼 간다"며 "지금까지는 내각이 아주 잘 운영됐다"고 자평했다.

이 대통령은 "김민석 국무총리의 뛰어난 리더십으로 내각이 큰 소리나 잡음 없이 제가 제시한 방향대로 치열하게 잘 달렸고 성과도 많이 냈다"고 평가했다.

이 대통령은 "역사적으로 이렇게 단기간에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘했다"고 말했다.

pcjay@newspim.com