[李 취임1년 회견] 李대통령 "적절 시기에 적절 규모 개각…세밀히 검토하진 않아"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견에서 적절한 시기에 적절한 규모로 개각을 하겠다고 밝혔다
- 이 대통령은 구체적 시기와 대상 부처는 아직 세밀히 검토하지 않았다고 설명했다
- 이 대통령은 김민석 국무총리 리더십을 높이 평가하며 현 내각이 단기간에 많은 성과를 냈다고 자평했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김민석 총리 뛰어난 리더십으로 성과 많이 냈다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 조승진 기자 = 이재명 대통령이 8일 개각 여부에 대해 "적절한 시기에 적절한 규모로 개각을 해야 한다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 "지금 시점에선 어느 시점에 어느 부처까지 개각을 할지 세밀하게 검토해 보지는 않았다"며 이같이 말했다.
이 대통령은 "적정 시기에 적정 규모의 개각이 있지 않을까 그런 정도만 말하겠다"고 말했다.
이 대통령은 "정부 출범 1년이 됐다. 우리도 일하는 방식과 내용, 방향, 이런 것들을 재조정할 시점이 돼 간다"며 "지금까지는 내각이 아주 잘 운영됐다"고 자평했다.
이 대통령은 "김민석 국무총리의 뛰어난 리더십으로 내각이 큰 소리나 잡음 없이 제가 제시한 방향대로 치열하게 잘 달렸고 성과도 많이 냈다"고 평가했다.
이 대통령은 "역사적으로 이렇게 단기간에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘했다"고 말했다.
pcjay@newspim.com