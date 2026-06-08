[李 취임1년 회견] 李대통령 "팩트 조작, 헌정질서 파괴 중대범죄…언론 책임져야"

"언론, 보호·보장돼야…그만큼 상응한 책임도 있어

일상적 가짜뉴스 민주주의 위협…잘못 수정 안 해"

[서울=뉴스핌] 박찬제 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 8일 언론의 허위와 조작, 가짜 뉴스에 대해 "팩트를 조작하는 것은 헌정질서를 파괴하는 중대한 범죄 행위"라고 규정했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 이재명 정부의 언론정책에 대한 질문에 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "주권자들의 판단을 왜곡·조작하고 일정한 방향으로 끌어가기 위해 의도된 가짜 정보를 주입하는 것은 헌정질서 파괴"라고 강도 높게 비판했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "언론은 보호돼야 하는 게 맞다"며 "민주주의 사회의 주권자들의 판단 근거가 되는 게 정보이고, 그걸 정확하게 전달하는 게 언론의 역할"이라고 설명했다.

이 대통령은 "언론은 매우 중요하다. 민주공화국을 떠받치는 핵심 장치 중에 하나이기 때문"이라며 "그래서 보호되고 보장돼야 한다. 하지만 그만큼 상응하는 책임도 져야 한다. 공신력이 부여되기 때문"라고 설명했다.

또 이 대통령은 "언론은 정보의 영역에서 국민에게 모든 정보를 다 전달할 수 없기 때문에 객관적인 정보를 투명하고 공정하게 전달해야 한다"며 "그에 기반해 자기 의견을 낼 수 있는 것"라고 강조했다.

특히 이 대통령은 "한국 민주주의를 위협하는 요소는 많지만 일상적인 게 가짜뉴스"라며 "오인에 기반한 거라면 수정하면 되는데, 잘못 보도를 해놓고도 수정을 하지 않으려는 것은 무책임한 것이며 권력을 남용하는 것"이라고 강하게 비판했다.

이 대통령은 "대부분의 언론은 정론직필 하려고 노력하는데, 극소수 언론계 사람들이 전체 언론인들의 명예를 훼손하고 언론 환경을 훼손시키고 있다"며 "책임을 정확히 물어야 한다"고 말했다.

pcjay@newspim.com