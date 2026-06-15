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"여당은 진영보다 국민 향해야"...李대통령 메시지에 친명 vs 친청 설전 격화

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  • 이재명 대통령이 13일 여당의 책임·포용·통합을 강조하는 메시지를 내자 민주당 내 계파 갈등이 본격화됐다.
  • 친명계는 이를 정청래 대표 연임 도전에 대한 경고로 해석하며 지도부가 정부에 부담이 된다며 정 대표의 결단을 촉구했다.
  • 친청계와 당 지도부는 대통령 메시지를 특정인 경고로 보는 건 왜곡이라 반박하며 분열 대신 단합과 비전을 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

친명 "李 메시지는 정청래 향한 경고"…鄭 연임론에 총공세
친청계 "대통령 뜻 왜곡 말라"…정청래 책임론에 반격

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 이재명 대통령이 여당의 책임과 포용, 통합의 자세를 강조한 메시지를 낸 이후 더불어민주당 내부에서 다양한 해석이 제기되며 계파 싸움이 본격화 되고 있다.

친명(친이재명)계는 사실상 정청래 대표와 현 지도부를 향한 경고성 발언으로 받아들이는 반면, 친청(친정청래)계는 "대통령의 뜻을 정치적으로 왜곡하고 있다"며 강하게 반발하고 있다.

이 대통령은 지난 13일(현지시간) 이탈리아 순방 중 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 '여당과 야당 그리고 정치적 책임'이라는 제목의 글에서 "여당은 주어진 권력으로 책임을 지는 능력과 실적, 포용과 통합이 중요하다. 여당의 열정은 우리 진영이 아니라 국민 전체를 향해야 한다"고 강조했다.

[성남=뉴스핌] 이형석 기자 = 이재명 대통령(오른쪽)이 1일 성남공항에서 싱가포르-필리핀 정상회담 참석을 위해 출국하며 정청래 더불어민주당 대표와 대화를 나누고 있다. 2026.03.01 leehs@newspim.com

◆ 친명계 "李대통령 메시지는 정청래 향한 경고"…鄭 연임론에 총공세

이 대통령은 독일 사회학자 막스 베버를 인용해 정치인의 덕목으로 열정과 책임감, 균형 감각을 제시하며 "현실이 없는 이상주의자는 해결책 없이 편 가르기에 집중하는 무능한 선동가가 된다"고 언급했다. 또 "집권 세력은 신념의 언어보다 책임의 언어에 집중해야 한다"며 포용과 개방의 중요성을 거듭 강조했다.

이 대통령의 이 발언은 당내 계파 갈등과 맞물리며 또 다른 논쟁의 촉매제가 됐다.

친명계에서는 이 대통령의 메시지가 사실상 정청래 대표 체제에 대한 공개 경고라는 해석이 잇따랐다. 정 대표가 지방선거 이후 제기된 책임론 속에서도 당대표 연임 도전을 추진하고 있고, 지난 14일 "정권은 짧다"는 발언과 강성 지지층을 겨냥한 것으로 해석되는 메시지로 논란을 빚어 온 만큼 이 대통령이 직접 제동을 걸었다고 본 것이다.

이용우 의원은 지난 13일 페이스북에서 대통령의 글 가운데 '여당의 열정은 국민 전체를 향해야 한다'는 대목을 인용하며 "더 이상 지도부가 정부에 부담이 되지 않기를 바란다"고 밝혔다.

조계원 의원 역시 전날 "통탄할 지경에 이르렀는데도 정당한 명분도 제시하지 않고, 당대표 연임 도전에만 집착하며 대통령 말씀을 자의적으로 각색하는 것은 옳지 않다"고 정 대표를 직격했다.

친명계 인사들이 다수 소속돼 있는 더민주전국혁신회의는 논평을 통해 "대통령은 외연 확장을 위해 뛰는데 집권당 대표가 갈등과 엇박자를 반복한다면 정부 성공과 더불어민주당 미래를 가로막는 심각한 걸림돌이 될 수밖에 없다"고 정 대표의 정치적 결단을 요구했다.

이들은 "정 대표의 행보는 대통령의 국정 철학과 거꾸로 가고 있다"며 "민주당의 외연 확장과 안정적인 국정 운영을 위해 정 대표의 대승적 결단을 촉구한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

◆ 친청계 "대통령 뜻 왜곡 말라"…정청래 책임론에 반격

친정계와 당 지도부는 이러한 해석 자체를 '정치적 프레임'이라고 규정했다.

조승래 사무총장은 전날 기자간담회에서 "대통령은 특정 개인이나 지도부를 겨냥한 것이 아니라 집권여당 전체에 국정 운영의 책임성을 강조한 것"이라며 "이를 특정인을 향한 메시지로 해석하는 것은 대통령의 큰 뜻을 좁히는 것이고, 오히려 대통령을 정치적으로 이용하는 행위"라고 주장했다.

친청계로 분류되는 박규환 민주당 최고위원은 페이스북에서 "이긴 선거를 참패한 선거라고 우겨대니 당 지지율이 떨어질 수밖에 없지 않으냐"라며 "당 지지율 떨어졌으니 당 대표 사퇴하라고 한다. 이쯤 되면 '기-승-전-정청래 사퇴'라고 해도 과언이 아니다"라고 적었다.

또 "정부와 여당은 한 몸이다. 그렇다면 당 대표 사퇴만이 아니라 내각 총사퇴까지 해야 할 일 아닌가"라며 날을 세웠다.

문정복 최고위원도 지난 12일 광주 현장 최고위에서 "선거가 끝나면 평가는 필요하다"면서도 "그러나 평가가 분열의 언어가 돼선 안 된다. 선거 결과를 이유로 당을 흔들고 당원들의 선택보다 앞서 당의 방향을 정하려는 듯한 말과 행동은 결코 민주당스럽지 않다"고 말했다.

이어 "당을 향한 걱정은 분열의 말이 아니라 비전으로 해야 한다. 당의 단합이 먼저"라며 "민주당은 계파의 당이 아니다"라고 주장했다.

chogiza@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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