'李 최측근' 김용 "정청래 '정권은 짧다' 대단한 실언...야당서 나올 표현"

"정청래, 당 대표 책임 먼저 지고 전당대회 출마해야"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김용 전 민주연구원 부원장은 11일 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 정청래 민주당 대표가 최고위원회의에서 한 '국민은 영원하고 정권은 짧다'는 발언에 대해 "상당히 부적절한 발언"이라며 강하게 비판했다.

김 전 부원장은 "선거가 끝났고 선거에서 이겼다는 평가가 맞지 않다"며 "선거는 분명히 패배인데, 선거를 총괄해서 무한 책임을 져야 하는 당 대표가 '정권은 짧다'는 표현을 쓰는 것은 야당에서 나와야 되는 표현"이라고 지적했다.

김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "저 표현만 놓고 보면 장동혁 대표가 하는 늘상 정치적인 레토릭 같다"며 "우리 당 대표 입에서 나와서 상당히 많은 비판이 일고 있는데, 저런 발언은 정말 부적절했고 대단한 실언"이라고 밝혔다.

정 대표의 발언이 의도적이었다는 지적에 대해서는 "만약 의도적이라면 당 대표의 책임을 분명히 본인이 스스로 지셔야 한다"며 "민주당 당대표직은 그대로 유지하시면서 '정권은 짧다'고 하는 것은 어불성설"이라고 꼬집었다.

김 전 부원장은 "정 대표가 딴지 게시판에 글을 올린 것도 집권 여당의 당 대표로서 국민들에게 직접 정식으로 메시지를 내시는 게 맞지 않았나 생각된다"고 말했다.

그는 "지방선거 끝나고 나서 첫 번째 최고위원회 회의였기 때문에 의미가 굉장히 컸었는데, 내심 진솔한 국민께 사과와 반성 메시지가 나오지 않을까 생각했다"며 "그런 의미의 이야기는 나왔지만 다 덮어버렸다"고 아쉬움을 표했다.

이재명 대통령과 정 대표의 갈등 해석에 대해서는 "대통령은 행정의 최고 책임자로서 선거 패배에 대한 아쉬움과 집권당의 부족함을 국민들께 진정한 사과를 하시는데, 당이 제대로 읽지 못하고 있다"고 진단했다.

정 대표의 전당대회 출마 가능성에 대해서는 "현재 행보를 봐서는 전당대회 출마하시는 행보를 하고 계신다"며 "정치인으로서 당연히 할 수 있지만, 하시기 전에 전당대회를 통해서 국민들의 마음을 얻기 위한 사전 조치가 있어야 한다"고 강조했다.

그는 지방선거 결과에 대해 "기초자치단체장 선거에서 민주당이 115개, 국민의힘이 95개로 거의 차이가 없는데, 이것은 거의 완패라고 해도 과언이 아니다"라며 "균형 발전과 자치분권을 얘기했던 민주당으로서는 뼈아픈 결과"라고 평가했다.

kimsh@newspim.com