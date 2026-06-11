정청래, 계파갈등 조짐에 내부 단결 강조..."李 중심으로 똘똘 뭉쳐야"

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"첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 11일 국회 본관 예결위회의장에서 의원총회를 열고 투표용지 부족 사태에 대한 국정조사를 조속히 추진하기로 했다.

정청래 민주당 대표는 지방선거 이후 불거지고 있는 계파 갈등을 의식한 듯 "첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결"이라며 이재명 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐야 한다고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

정 대표는 모두발언에서 노무현 전 대통령과 이재명 대통령의 어록을 인용하며 "정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다"고 강조했다.

이어 "우리 안의 작은 차이가 상대방의 그것보다 크겠느냐"며 내부 단결의 중요성을 역설했다.

정 대표는 "우리는 12·3 비상계엄 내란의 밤을 이겨내고 놀라운 K민주주의 회복력과 빛의 혁명으로 이재명 정부를 출범시켰다"며 "이재명 대통령께서는 놀라운 외교적 역량과 민주주의에 대한 신념, 국민과 함께 소통하며 국무회의 생중계를 통해 국정 전반에 대해 국민들과 함께 호흡하고 있다"고 평가했다.

이어 "6·3 지방선거 결과에 대해 이재명 대통령의 평가와 인식에 공감한다"며 "우리는 역사 속에서 단결하면 승리했고 분열하면 패배했다"고 말했다.

그러면서 "이재명 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 이재명 정부를 성공시키고 반드시 정권 재창출해야 한다"고 다짐했다.

또 "윤석열 검찰독재 정권 치하 3년 동안 민주당 탄압과 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 정말 단결해서 함께 싸웠다"며 "윤석열 검찰독재 정권은 우리 민주당 지도자인 이재명 대통령에 대해 언론의 칼, 검찰의 칼, 진짜 칼로 죽이려 했고 그것도 안 되자 끝내 계엄군 총칼로 죽이려 했다"고 짚었다.

그는 "이재명 정부 성공과 정권재창출이란 대명제 앞에서 이 시대적 과제 앞에서 우리는 첫째도 단결, 둘째도 단결, 셋째도 단결"이라며 "동지란 이겨도 함께 이기고 져도 함께 지는 것"이라고 강조했다.

이어 "우리는 동지이자 12·3 비계엄 내란의 밤을 함께 이겨낸 전우들"이라고 했다.

정 대표는 "선관위의 부실 투표관리로 엄청난 국민들의 분노를 자아내고 있는 상황에서 민주주의의 꽃이라고 할 수 있는 선거가 국민적 불신과 공분을 불러일으킨 것에 대해 우리는 국회가 할 수 있는 모든 조치, 최고 수위의 조치를 다해서 국민께 응답해야 한다"고 했다.

chogiza@newspim.com