'정청래 조우' 장동혁 "특검하자 말해...투표 사태 특검 수용으로 받아들이겠다"

"국민의힘 원내지도부 구성되는 대로 신속 논의 기대"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "정청래 더불어민주당 대표가 특검을 수용하라고 말했다"며 "더불어민주당도 특검을 수용하겠다는 입장으로 받아들이겠다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 오후 현안 관련 기자회견에서 "제가 의원회관에서 기자회견을 준비하고 회관을 나오다가 정청래 민주당 대표를 만났다"며 이같이 말했다.

장 대표는 "정 대표가 저에게 '특검을 수용해라'고 이야기했다"며 "제가 '무슨 말씀이냐. 우리가 계속 특검을 주장하고 있고 저는 오늘 또 특검을 계속 주장했다'고 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 2일 오후 서울 여의도 국회에서 추가경정예산안 시정연설을 위해 방문할 예정인 이재명 대통령을 사전 환담장에서 기다리며 인사를 나누고 있다. 2026.04.02 jk31@newspim.com

이어 "정 대표가 '우리 더불어민주당에서도 계속 특검 이야기를 하고 있으니 국민의힘에서 수용 입장을 밝히면 되지 않느냐'고 했다"며 "정 대표가 특검하자는 취지로 말씀을 주셔서 일단 투표용지 부족 사태에 대해서 더불어민주당도 특검을 수용하겠다는 입장으로 받아들이겠다"고 했다.

장 대표는 "국민들의 참정권이 심각하게 침해됐다는 것에 대해 인식을 같이하고 국정조사와 특검에 뜻을 같이한 것으로 생각한다"며 "국민의힘 원내지도부가 구성되는 대로 한시도 늦추지 않고 이 문제가 신속하게 논의되기를 기대한다"고 강조했다.

그는 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견을 향해서도 강도 높은 비판을 이어갔다. 장 대표는 "오늘 대통령 취임 1주년 기자회견을 보면서 이재명 유니버스가 따로 있다는 사실을 다시 한번 실감할 수 있었다"며 "부동산 지옥으로 고통받는 국민들에 대한 일말의 미안함도 찾아볼 수 없었다"고 비판했다.

또 "일자리를 찾지 못해 좌절하고 있는 청년들에게 단 한 줄의 희망도 전하지 않았다"며 "참정권을 빼앗기고 분노하는 국민들에게 단 한마디의 사과도 없었다"고 지적했다.

장 대표는 이 대통령이 기자회견에서 제시한 경제·산업 구상에 대해서도 "대체 불가 대한민국은 구호로 이룰 수 있는 목표가 아니다"라며 "정작 핵심 과제인 산업 구조 개혁과 노동 개혁은 아예 꺼내지도 않았다"고 말했다.

그러면서 "정말로 대체 불가를 이뤄내려면 민노총과 절연하고 규제를 풀고 개혁의 속도를 높여 산업 경쟁력을 획기적으로 강화해야 한다"고 주장했다.

장 대표는 이 대통령의 재판 문제도 거론했다. 그는 "지금 대한민국 사법질서에 가장 큰 위협이 되는 존재가 바로 이재명 본인 아닌가"라며 "본인의 5개 재판을 모두 멈춰 세워놓은 것이야말로 불공정의 상징 아닌가"라고 말했다.

이어 "본인 말대로 비정상의 정상화를 강력하게 추진하려면 가장 먼저 해야 할 일은 이재명 본인의 재판 재개"라며 "재판취소 특검을 깨끗하게 포기하고 이재명 재판을 재개할 것을 다시 한번 강력하게 촉구한다"고 했다.

장 대표는 "이재명이 반드시 대답해야 할 일이 또 하나 있다. 바로 이번 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 대답"이라며 "국민들의 재선거 요구에 이재명이 반드시 제대로 된 답을 내놓아야 한다"고 압박했다.

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