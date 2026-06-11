박균택 의원 "정청래 '정권은 짧다' 발언, 설마 李 겨냥이라고 믿지 않아"

"6·3 지선, 의원 다수가 승리로 안 봐…표현 절제일 뿐"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 박균택 더불어민주당 의원은 11일 정청래 대표의 '정권은 짧다' 발언에 대해 "민심의 중요성을 강조한 원론적 얘기"라며 신중한 입장을 밝혔다.

친명(친이재명)계로 분류되는 박 의원은 이날 KBS라디오 '전격시사'와의 인터뷰에서 정 대표가 최고위원회의에서 "국민을 이기는 정권은 없다. 국민은 영원하고 정권은 짧다"고 한 발언에 대해 "여당 대표가 대통령과 정부를 상대로 그런 말을 했다는 것은 있을 수가 없는 일"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박균택 더불어민주당 의원 2025.10.24 mironj19@newspim.com

그는 "아마 민심의 중요성, 민심을 보고 정치가 운영돼야 한다는 그런 원론적인 얘기를 한 것"이라며 "설마 대통령 또 그리고 현 정부를 상대로 겨냥해서 그런 말씀을 했을 거라고는 저는 믿지 않는다"고 선을 그었다.

정 대표가 대통령 출국 시 환송 행사장에 참석하지 않은 것에 대해서는 "명분상은 청와대 얘기 그대로 받아들일 수밖에 없는 것 같다"면서도 "다만 이게 어떤 정치적인 함의를 담고 있는 것이냐에 대해서는 저도 솔직히 그럴 가능성이 없지 않다고 본다"고 말했다.

박 의원은 지난 6·3 지방선거 결과에 대해서도 "의원들 다수가 이것을 승리한 선거라고 보지 않았을 것"이라고 평가했다. 그는 "다만 표현을 절제했을 뿐"이라며 "이것을 성공한 선거였다고 생각을 했다가 뒤늦게 의견이 바뀐 경우는 아니라고 본다"고 덧붙였다.

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