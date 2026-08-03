[속보] 현대제철, 2분기 영업익 577억원…전년比 43% 감소

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대제철은 올해 2분기 연결기준 영업이익이 577억원으로 전년 동기보다 43.3% 감소했다고 3일 공시했다.

같은 기간 매출은 6조1073억원으로 2.7% 증가했다. 당기순이익은 121억원으로 67.6% 줄었으며, 지배기업 소유주지분 순이익은 84억원으로 75.1% 감소했다.

직전 분기와 비교하면 실적은 개선됐다. 매출은 6.4% 늘었고 영업이익은 267.5% 증가했다. 당기순이익도 지난 1분기 393억원 순손실에서 121억원 순이익으로 흑자 전환했다.

다만 법인세비용차감전계속사업손익은 6억원 적자를 기록했다. 전년 동기 58억원 흑자에서 적자로 돌아섰지만, 직전 분기 321억원 적자보다는 손실 폭을 줄였다.

올해 상반기 누적 매출은 11조8470억원으로 전년 동기 대비 2.9% 증가했다. 누적 영업이익은 734억원으로 11.2% 감소했다. 당기순손실은 272억원으로 전년 동기 170억원보다 적자 폭이 확대됐다.

현대제철은 이날 오후 2시 컨퍼런스콜을 열고 2분기 실적과 주요 경영 현황을 설명할 예정이다.

chanw@newspim.com