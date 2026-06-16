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'복귀 선언' 김민석 때리는 친청계...'반명' 프레임 거부하며 송영길 견제도

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  • 민주당 친청계가 16일 김민석 총리의 당권 도전을 공개 견제했다.
  • 송영길 의원의 출마 가능성에도 경계하며 당권 경쟁 과열을 우려했다.
  • 친청계는 친명·친청 구도는 부인하며 김민석·정청래 대결로 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

친청계·지도부 의원들 공개 비판…"당권 이슈가 지선 악영향"
송영길 향해선 '해당행위' 징계 가능성도 시사

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 친청(친정청래)계가 당 복귀를 앞둔 김민석 국무총리를 향한 견제 수위를 높이고 있다.

16일 정치권에 따르면 김 총리가 총리직 사의를 밝히며 사실상 당권 도전 의사를 드러내자, 친청계 인사들이 공개 발언을 통해 김 총리의 행보를 비판하고 있다.

동시에 당권 도전 가능성이 유력한 송영길 의원에 대해서도 경계심을 드러내며 전당대회 경쟁이 조기에 과열되는 분위기다.

(좌측부터) 정청래 더불어민주당 대표, 김민석 국무총리, 송영길 의원 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 민주 친청계, 김민석 총리 정조준…"당권 이슈가 선거 균열 키웠다"

김 총리는 지난 7일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "대통령께 총리직 사임과 민주당 복귀 뜻을 말씀드렸다"며 "당에 돌아가 이재명 정부의 시대정신을 강력하게 뒷받침하기 위한 것"이라고 했다. 

그러면서 "제 다음 임무는 기득권의 저항을 돌파하고 이재명 정부의 시대정신을 실현할 강력하고 유능한 민주당을 만드는 것이다. 대한민국을 사랑하듯, 민주당을 제 삶처럼 사랑한다"며 당권 도전 의사를 내비쳤다. 

조승래 민주당 사무총장은 지난 14일 기자간담회에서 "지방선거가 한창 진행 중인데 총리를 그만두고 당권에 도전한다는 보도가 나왔다"며 "과연 적절했는지 평가할 필요가 있다"며 김 총리를 비판하는 발언을 했다.

또 전날에는 친여 유튜버 김어준씨 방송에 출연해 "갑자기 당권 이야기가 나오면서 국민들에게 좋지 않은 영향을 줬다"며 "현장에서는 당권 이슈가 평택·전북 선거의 균열 구조를 강화했다는 평가가 있었다"고 재차 김 총리를 겨냥했다.

조 사무총장은 김 총리 개인을 향한 비판이 아니라는 점을 강조했지만, "선거도 끝나지 않았는데 당권 투쟁부터 하는 것 아니냐는 이야기가 많았다"묘 당권 경쟁이 선거 기간 전면에 부상한 데 대한 문제의식을 드러냈다.

박규환 민주당 최고위원도 공개적으로 김 총리의 행보를 비판했다.

그는 지난 15일 최고위원회의에서 "국무총리를 필두로 모든 국무위원과 공직자들은 복무 기강을 바로 세우고 각자 소임에서 한 치의 흐트러짐도 있어서는 안 된다"고 말했다. 이는 김 총리가 지난 10·11·14일 각각 경기·충북 지역 당선자 워크숍에 참석한 것을 겨눈 발언으로 해석됐다.

친청계로 여겨지는 문정복 민주당 최고위원도 지난 12일 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회의에서 "대통령 순방 중 국가를 대리하는 책임자가 연이틀 당선자 워크숍에서 축사를 하고 사진을 찍는 것이 급박한 업무는 아닐 것"이라며 김 총리의 행보를 비판했다. 

김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 지난 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6·10 만세운동 기념식을 마치고 인사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 친청 지지층 "송영길 징계하라"… 해당행위 청원까지 등장

친청계의 견제는 당권 도전 가능성을 열어둔 송영길 의원에게도 향하고 있다.

송 의원은 지난 9일 국회 토론회에서 "정청래 대표의 거취를 보고 판단하겠다"며 출마 가능성을 시사했다. 또 지난 7일 광주 방문 당시에는 정청래 지도부를 향해 "폭동이 날 수준의 깜깜이 공천"이라고 비판하며 반청(반정청래) 행보를 이어가고 있다.

이에 친청계와 당 지도부는 송 의원이 6·3 지방선거 전북지사 선거에서 민주당에서 제명된 김관영 무소속 후보를 공개적으로 옹호한 점을 문제 삼았다.

조 사무총장은 전날 김어준씨 방송에서 송 의원의 해당 행위 여부와 관련해 징계 검토 가능성까지 언급했다.

정 대표 지지층의 반발도 거세다. 친청 성향 지지층이 많은 온라인 커뮤니티 '딴지일보'에서는 "송영길 의원 해당 행위 징계 청원" 글이 올라오며 송 의원을 향한 압박이 이어지고 있다.

더불어민주당 차기 당권주자 중 한 명으로 거론되는 송영길 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 계파 프레임 경계하는 친청계 "친명·친청 없다… 굳이 따지지면 친청 대 친석"

다만 친청계과 당 지도부는 친명(친이재명) vs 친청의 계파 대립 구도 해석에는 선을 긋고 있다.

정청래 대표 비서실장인 한민수 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 "친청·친명 구도라는 것은 전형적인 갈라치기"라며 "그런 식으로 접근하는 사람들이야말로 정치적 이해관계가 있다"고 했다.

다만 김 총리에 대해서는 "당으로 돌아오면 전당대회에 출마할 가능성이 높지 않겠느냐"고 말해 경쟁 가능성은 인정했다.

정 대표와 오랜 시간 가까이 지낸 최민희 의원은 지난 11일 KBS 시사 프로그램 사사건건에 출연해 "어떻게 대통령과 당 대표 갈등 구조가 가능하냐, 친명 대 친청은 없다"며 "굳이 구분한다면 김민석 총리와 정청래 대표가 경쟁하는 거다. 친석(친김민석) 대 친청은 가능하다"고 말했다.

chogiza@newspim.com

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인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
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김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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