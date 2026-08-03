푸조, 신차 5년 보증·전국 네이버 예약…'빠뜨롱 케어' 실시

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 푸조가 신차 보증 연장과 정비 서비스 개선을 포함한 고객 케어 캠페인 '푸조 빠뜨롱 케어(Peugeot Patron Care)'를 실시한다고 3일 밝혔다.

푸조 올 뉴 5008 스마트 하이브리드 [사진=푸조]

푸조는 오는 9월까지 신차를 구매하는 고객에게 기존 3년 보증에 2년을 추가해 총 5년 또는 10만km(선도래 기준)까지 보증을 제공한다.

차종별 구매 혜택도 마련했다. 308은 트림별 최대 380만원, 408은 최대 420만원의 구매 지원금을 제공한다. 스마트 하이브리드 SUV 3008과 5008 구매 고객에게는 50만원 상당의 주유상품권을 지급하고 재구매 할인율도 기존 1.5%에서 3%로 확대했다.

서비스 편의성도 강화한다. 푸조는 전국 공식 서비스센터에 네이버 예약 시스템을 전면 도입해 고객의 정비 예약 접근성을 높이고 서비스센터 운영 효율을 개선할 계획이다.

네이버 예약 시스템 도입을 기념해 오는 8월 18일부터 25일까지 예약 후 9월 30일까지 차량을 입고한 고객을 대상으로 이벤트도 진행한다. 주행거리 11만km 이상이면서 최근 1년간 공식 서비스센터 이용 이력이 없는 차량을 보유한 고객 선착순 500명에게는 순정 프리미엄 엔진오일을 무상 교환해준다.

푸조는 올해 전주를 시작으로 수입차 정비 전문업체와 협력해 5곳 이상의 서비스 거점을 추가 확보하는 등 서비스 네트워크도 확대할 계획이다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 "푸조를 선택한 고객에게 더욱 강화된 서비스 인프라와 보증 혜택을 제공하기 위해 이번 캠페인을 마련했다"며 "차량을 소유하는 전 과정에서 차별화된 브랜드 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com