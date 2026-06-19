[오늘의 정치일정] 6월 19일(금)

AI 핵심 요약beta
- 윤 대통령이 14일 유럽·G7 순방 결과를 브리핑하고 수석보좌관회의를 열었다
- 국방·통일·보훈부 장관이 업무협약식·출범식 등 각 부처 공식 일정을 소화했다
- 여야 각 당 지도부가 회의·간담회·인터뷰 등으로 정국 대응 정치 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
14:00 유럽·G7 순방 결과 브리핑 (청와대 춘추관)
15:00 대통령 주재 수석보좌관회의
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
14:00 제25기 평화통일교육위원 출범식 개회사 (국립평화통일민주교육원 대강당)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국방부-우리금융그룹 업무협약식
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
10:30 김준형 조국혁신당 원내대표 접견 (국회 본관 원내대표회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
08:20 신임 원내대표단 현충원 참배 (국립 서울현충원)
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
10:30 국민의힘-한국노총 간담회 (한국노총 7층 / 서울 영등포구 국제금융로6길 26)
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
통상업무
-김준형 원내대표
07:30 YTN라디오 장성철 뉴스명당 전화인터뷰
09:00 장윤선 취재 편의점 인터뷰
10:30 민주당 한병도 원내대표 예방 (민주당 원내대표실)
pcjay@newspim.com