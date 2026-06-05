[오늘의 정치일정] 6월 5일(금)

AI 핵심 요약beta
- 정부 부처와 여야 각 당이 5일 통상업무와 회의·행사를 진행했다
- 외교·통일부 1차관은 차관회의를, 2차관·장관은 해외 출장을 수행했다
- 여야는 국회 본회의와 의원총회를 열고, 각 당 대표들은 지역 민생행보와 인터뷰를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] =
<청와대>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
10:00 차관회의
-2차관
파리 출장(OECD MCM 참석)
<통일부>
-장관
몽골 출장 ( ~6.6)
-차관
10:00 차관회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
08:10 국립서울현충원 참배
<국가보훈부>
-장관
10:30 국화 한 송이 헌화행사 (국립서울현충원)
16:00 현충일 현장 사전점검 (국립서울현충원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표 / 한병도 원내대표
13:30 의원총회 (국회 본관 예결위회의장)
14:00 본회의 (국회 본관 본회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-송언석 원내대표
13:30 의원총회 (국회 본관 246호)
14:00 본회의
<개혁신당>
-이준석 당대표
06:30 동탄 IC (신리IC 출근길 인사)
14:00 본회의
-천하람 원내대표
14:00 본회의
17:10 대구CBSR <류연정의 마이크온>전화인터뷰
<조국혁신당>
-서왕진 조국혁신당 원내대표 일정
14:00 본회의
pcjay@newspim.com